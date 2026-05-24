Dansk spildevandshåndtering under pres på grund af øgede skybrud og regnvand

Den danske spildevandshåndtering er under pres på grund af de øgede skybrud og regnvand. Renseanlæggene er ikke rustet til at håndtere de voldsommere regnskyl og skybrud, der forventes i fremtiden. Det kan føre til, at urenset kloakvand må lukkes ud i naturen, hvilket kan føre til badeforbud.

Den danske spildevandshåndtering er under pres på grund af de øgede skybrud og regnvand. Det siger direktøren for Danva, Carl-Emil Larsen, som kalder det en 'kæmpe problem'.

Han kræver massive investeringer på 450 milliarder kroner frem mod 2070, hvis ikke systemet skal brække. Renseanlæggene er ikke rustet til at håndtere de voldsommere regnskyl og skybrud, der forventes i fremtiden. Det kan føre til, at urenset kloakvand må lukkes ud i naturen, hvilket kan føre til badeforbud. Meteorolog Peter Tanev mener, at vejret vil blive både vådere og vildere, og at det har stået i vejrkortene i mange år.

Han kalder det en 'tydelig bevis' på, at klimaet er blevet vådere. I de ni vådeste år siden 1874, ligger årene efter 1999. Nedbørsmængden over de sidste 100 år er steget med 15 procent. Det er ikke nødvendigvis de gennemsnitligt meget våde somre, der er det største problem, men de kraftige skybrud.

Det er dem, der presser renseanlæggene i deres kapacitet. Renseanlæggene søger hastighed i beslutningsprocesserne og beder politikerne 'komme op i gear'. Hvis ikke det sker, skal danskerne indstille sig på endnu mere kloakvand i deres badevand i fremtiden. Fungerende miljøminister Magnus Heunicke (S) kalder de 450 milliarder kroner for et 'astronomisk' beløb, men medgiver, at der er behov for massive investeringer i området for at bringe det ned.

Han siger, at der kun én vej frem er at bygge større anlæg, der er rustet til at håndtere voldsommere regnskyl og skybrud. Det skal vi have større kapacitet til.





