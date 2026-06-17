Dansk serie "Uniformen" kåret til Bedste Serie ved Festival de Télévision de Monte-Carlo

Det danske krimidrama "Uniformen" har vundet prisen for Bedste Serie ved den internationale tv-festival i Monte Carlo. Serien, der handlingen om skolens nye rektor og en politieleves involvering i en skyderi, er skabt af et stærkt dansk hold og har fået stor international anerkendelse.

Priserne er blevet uddelt ved Festival de Télévision de Monte-Carlo, og her er hæder til " Uniformen ". Gustav Giese havde en af de bærende roller i første sæson af " Uniformen ", hvor han spiller politieleven Tobias.

(PR-foto). Per Arnesen/DR/PR-foto/FreeDR-dramaet "Uniformen" er kåret til Bedste Serie ved tv-festivalen i Monte Carlo, Festival de Télévision de Monte-Carlo. Public service-stationens fiktionschef, Henriette Marienlund, siger i en pressemeddelelse, at holdet er "virkelig stolte og glade".

- "Uniformen" er skabt af et stærkt dansk hold foran og bag kameraet, og prisen er en fantastisk anerkendelse af deres arbejde, siger hun og fortsætter: - Det er stærkt at opleve, at en fortælling med så tydeligt afsæt i vores fælles samfund også rammer internationalt. Krimidramaet centrerer sig dels om skolens nye rektor og dels om en af politieleverne, som under en aktion skyder en ung mand, der senere dør af sine kvæstelser.

Soheil Bavi spiller politieleven, der trækker sit våben og afgiver et skud. Han er sammen med producer Jonas Allen, producent Sofie Bergstein, manuskriptforfatter Oscar Giese og instruktør Jonas Alexander Arnby i Monaco for at deltage i Festival de Télévision de Monte-Carlo. Tv-selskaber, produktionsselskaber, distributører og streamingplatforme kan indsende produktioner til konkurrencen. Herefter udvælger en nedsat komité de endeligt nominerede i hver kategori.

Komitéen består ifølge Festival de Télévision de Monte-Carlo af "branchefolk". Prismodtagerne i hver kategori findes af nedsatte juryer, hvis forpersoner og medlemmer er udpeget af festivalens administrerende direktør. Juryen, som har udvalgt "Uniformen" i kategorien Bedste Serie, består af skuespiller Lesley Manville, der også er forperson, samt af serieskaber Greg Daniels, producer Hojin Kwon og af skuespillerne Frederique Bel, Yasmin Finney og Kevin McKidd.

Festival de Télévision de Monte-Carlo blev grundlagt i 1961 af Monacos daværende monark, fyrst Rainier, der var gift med Hollywood-skuespillerinden Grace Kelly





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