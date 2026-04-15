Dansk Sejlunion kritiserer løftede sanktioner mod russiske svømmere, mens håndbolddommere straffes hårdt for video-manipulation

Mens Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) idømmer to års karantæne til to makedonske dommere for manipulation af en træningsvideo, kritiserer Dansk Sejlunion skarpt Det Internationale Svømmeforbunds (World Aquatics) beslutning om at tillade russiske og belarusiske atleter at deltage frit under eget flag. Samtidig ser det ud til, at danske golfspillere kæmper ved Masters, hvor Rory McIlroy cementerer sin dominans.

Det Europæiske Håndbold forbund (EHF) har idømt de makedonske dommere Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski en karantæne på to år. Årsagen er manipulation af en træningsvideo, der skulle indleveres forud for herrernes EM i håndbold i januar. Afgørelsen er truffet af EHFs egen domstol, EHF Court of Handball, som offentliggjorde sanktionerne på forbundets hjemmeside. Nikolov og Nachevski blev oprindeligt udelukket fra at dømme ved EM kort før turneringens start. Dommere er forpligtet til at indsende videoer, der dokumenterer deres form, henholdsvis otte og fire uger før en slutrunde. EHF Court of Handball har, baseret på en analyse fra EHFs partner Sport radar, konkluderet, at de pågældende videoer var manipulerede, hvilket førte til de strenge sanktioner.

I en helt anden sportsgren udtrykker Dansk Sejlunion stærk utilfredshed med et forslag om at genåbne for russiske sejlere i europæiske konkurrencer. Direktør i Dansk Sejlunion, Anders Kristensen, udtaler, at unionen tager skarp afstand fra et sådant forslag. 'Krigen er ikke ophørt, og derfor mener vi ikke, at det kan komme på tale at åbne for russisk deltagelse. Det sender et helt forkert signal i en situation, hvor Ukraine fortsat er under angreb,' siger Kristensen. Meldingen kommer forud for generalforsamlingen i European Sailing Association (EuroSaf). Dansk Sejlunion varsler, at de vil boykotte eller aflyse stævner med russisk deltagelse og vil arbejde sammen med en nordisk gruppe for at samle opbakning til at fastholde et forbud mod russisk deltagelse.

Samtidig har Det Internationale Svømmeforbund, World Aquatics, løftet alle restriktioner for russiske og belarusiske atleter. Fremover kan de deltage frit og under eget flag ved stævner arrangeret af forbundet, som omfatter svømning, vandpolo og udspring. Tidligere var atleter fra de to lande helt udelukket, hvorefter de fik mulighed for at konkurrere som 'individuelle, neutrale atleter' under visse betingelser. World Aquatics' præsident, Husain Al Musallam, udtaler, at forbundet er indstillet på at sikre, at bassiner og åbent vand forbliver steder, hvor atleter fra alle nationer kan mødes i fredfyldt konkurrence. Dog skal russiske og belarusiske atleter bestå fire antidopingtests, før de kan konkurrere under deres nationalflag igen.

I golfverdenen ser det ud til, at de danske deltagere ved Masters-turneringen har haft en blandet oplevelse. Rasmus Højgaard formåede at spille sig inden for cuttet efter en svær første runde, mens hans tvillingebror Nicolai Højgaard og Rasmus Neergaard-Petersen ikke klarede cuttet. Den tilbageværende dansker står dog over for en enorm udfordring i form af den forsvarende mester Rory McIlroy, der har skabt sig et historisk stort forspring på 12 slag under par. McIlroy, der har vundet Masters to gange i træk, beskriver sin sejr som uvirkelig, især efter at have ventet 17 år på sin første grønne jakke, for så at vinde den igen umiddelbart efter. Udover den prestigefyldte grønne jakke vinder McIlroy en pengepræmie på 4,5 millioner dollar, svarende til 28,7 millioner danske kroner.

I en anden nyhed fra ishockeyverdenen har den 27-årige danske back Malte Setkov underskrevet en kontrakt med den finske klub JYP fra Jyväskylä. Setkov, der blev draftet af Detroit Red Wings i 2017, men aldrig fik chancen i NHL, har tidligere spillet i Sverige. Han fik sin landsholdsdebut ved vinter-OL i Italien efter et afbud og leverede en flot præstation. JYP's sportsdirektør, Simo Mälkiä, beskriver Setkov som en stor og bevægelig allroundback, der vil styrke holdets forsvar markant. Han mener, at tiden nu er moden for Setkov til at tage springet til næste niveau, og at hans bedste år som spiller ligger foran ham. I JYP bliver Setkov holdkammerat med landsholdskollega Alexander True





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Holland kæmper med elnettet - Dansk forsker ser gode takter i ny modelHolland oplever lignende problemer som Danmark med at udvide højspændingsnettet. En dansk forsker ser positive aspekter i den hollandske tilgang til prioritering af nye elkunder.

Read more »

Dansk Sejlunion melder ud: Rusland er ikke velkommenRusland bør på ingen måde inviteres tilbage ind i varmen, mener direktør i Dansk Sejlunion.

Read more »

Peter Kofod erstatter Messerschmidt som politisk ordførerI Dansk Folkeparti har partiformanden haft posten som politisk ordfører, men tirsdag bliver det lavet om.

Read more »

AI afslører selv sandheden: Det her er det mest skræmmende ved teknologien, og det sker allerede nuDet her er det mest skræmmende ved teknologien, og det sker allerede nu.

Read more »

Eksperter om modedrama i det britiske kongehus: Dronning Camilla nægter dem detDer har tidligere været store kontroverser i kongefamilien om, hvem der må have lov til at bære den kongelige blå farve – men dronning Camilla har altså førsteret, lyder det fra flere eksperter.

Read more »

B.T.s sportsredaktør: 'Alt for tidligt – Axelsen kunne have vundet OL igen'Det er Danmarks største atlet nogensinde, lyder det også.

Read more »