Dansk regering præsenteret; miljøminister og politisk uro i Storbritannien samt sportseventyr

En ny dansk regering sammensat af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne er blevet præsenteret for kongen. Samtidig tager Maria Gjerding over som miljøminister, mens en tragisk død i Storbritannien Skinner politisk debat. Der er også sportnyheder fra Esbjergs danske mesterskab og en aftalesituation for Andreas Christensen.

Maria Gjerding er ny miljøminister. Hendes baggrund i Enhedslisten og som præsident for Danmarks Naturfredningsforening kan både styrke og udfordre hende, vurderer TV 2's politiske kommentator Søs Marie Serup.

Ukraine har udført et angreb mod den russiske storby Sankt Petersborg mere end 1100 kilometer fra den ukrainske grænse. Ifølge korrespondent Claus Borg Reinholdt er angrebet højst usædvanligt. Angrebene finder sted, samtidig med at St. Petersburg International Economic Forum afholdes i byen. Som ung betjent rykkede Bent Isager-Nielsen ud til et indbrud, hvor Susanne Isager Ølsted havde fået stjålet sine smykker.

Kriminalsagen endte med at føre dem sammen, og i dag har de været sammen i over 40 år, fortæller den tidligere drabschef og forfatter i 'Go' morgen Danmark'. Den 18-årige Henry Nowaks død har vækket vrede i Storbritannien. Efter politiet ikke troede på Nowaks udsagn om, at han var blevet stukket ned, afgik han ved død. Nu ser især højrefløjen den 18-åriges død som et bevis på, at politiet forskelsbehandler ud fra etnicitet.

Historien om Henry Nowaks død vækker stor debat i Storbritannien. Hans drabsmand snød politiet, så de anholdte den sårede Nowak i stedet for den rigtige gerningsmand. Imens dette stod på, optog politiets kameraer det hele. Det var en tårevædet Pia Olsen Dyhr, som trådte ud af Amalienborg.

Billeder fra TV Midtvest viser hende omfavne og kysse sin mand, Villy Dyhr. Og hun var særligt glad for, at Signe Munk nu kan kalde sig minister. Familier og ministre var rørte, efter dagens præsentation af regeringen. Samira Nawas kusine kunne ikke holde tårerne tilbage, og Lars Løkke var også tydeligt rørt, da han havde børnebørnene med.

Det kan næsten ikke overvurderes, hvor store rystelser det her træk fra Mette Frederiksen skaber i Socialdemokratiet lige nu. Sådan siger politisk redaktør på TV 2, Hans Redder, om, at Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen nu bytter ministerium. Team Esbjerg er danske mestre efter en sejr på 35-29 over Odensen, der dermed ikke formår at genvinde DM-guldet. Det er tredje gang på fire sæsoner, at esbjergenserne kan kalde sig danske mestre.

De vinder finaleserien med 2-1 i kampe, og de er også sikre på at skulle spille Champions League i næste sæson, mens Odense skal søge om det. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg onsdag klokken 10. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Den nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne vil blive præsenteret for kong Frederik på Amalienborg onsdag klokken 10.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Andreas Christensens aftale med storklubben FC Barcelona står til udløb med månedens udgang, men den danske landsholdsspiller håber på, at aftalen bliver forlænget. Interessen for at se den kinesiske skuespiller Zhang Linghe var så stor, at en gruppe fans smadrede glasdøren til et indkøbscenter, hvor den 28-årige skuespiller skulle ankomme. Det hele endte dog med at blive aflyst med begrundelsen om, at fansenes sikkerhed var den højeste prioritet.

I weekenden gik Trump fuldstændig amok på sit sociale medie Truth Social. Her nåede han at lave over 90 opslag, som vi nok aldrig har set fra en amerikansk præsident før. Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde tirsdag. Undervejs var der også plads til en hurtig joke fra Lars Løkke Rasmussen, da en journalist spurgte Mette Frederiksen, om hun blev i regeringen som statsminister valgperioden ud.

Den nye regering bestående af S, M, SF og R præsenterede tirsdag sit nye regeringsgrundlag på et pressemøde. Undervejs italesatte SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at hendes parti og Moderaterne nok var de politiske yderpunkter i regeringen. Vælgerne gav partierne "lidt af en opgave" ved valget for 70 dage siden, siger fungerende statsminister Mette Frederiksen tirsdag





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