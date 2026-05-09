Dansk Oscar-producer kritiserer fødevarecheck: 'Det er mærkeligt med alle de checks, man bare deler ud'

En dansk Oscar-producer, Mette Hoffman Meyer, har modtaget fødevarechecken og mener, at den både er skævt fordelt, dårligt tænkt og et symptom på politikere, der hellere laver lappeløsninger end varige løsninger. Hun mener, at der er mange, der slet ikke har brug for sådan en check, og at den ikke giver en langsigtet løsning.

En dansk Oscar-producer har modtaget fødevarecheck en. Hun er mildest talt ikke imponeret. Kø 'Det er mærkeligt med alle de checks, man bare deler ud. Hvorfor ikke bare lave nogle ordentlige priser?

' Ordene kommer fra Mette Hoffman Meyer, co.-producer på dokumentarfilmen 'Mister Nobody Against Putin', som for nylig vandt en Oscar. Hun har netop selv modtaget fødevarechecken – et engangsbeløb på 5.000, 2.500 eller 1.000 kroner, som regeringen giver til udvalgte grupper for at kompensere for de høje fødevarepriser. Men hun mener, at den både er skævt fordelt, dårligt tænkt og et symptom på politikere, der hellere laver lappeløsninger end varige løsninger.

'Jeg synes ikke, man skal gå og uddele en check her og der. Der er jo mange, der slet ikke har brug for sådan en check. Hvorfor skal de have den?

' siger hun til B.T. og fortsætter:Mette Hoffman Meyer fortæller, at både hun og hendes mand har modtaget checken, men at den ingen reel betydning har for deres økonomi. 'Jeg tror ikke, vi kommer til at lægge særlig meget mærke til den. Det er jo heller ikke så mange penge,' siger hun.

Hun anerkender, at der er nogle, der kan få gavn af den nye check, men mener stadig ikke, at den giver en langsigtet løsning: 'Hvis du er enlig mor med fire børn, så kan et par tusinder selvfølgelig gøre en forskel. Men jeg tror bare, det ville være bedre at regulere tingene langsigtet i samfundet. Ikke sådan noget med: 'Du får en check i år, men ikke næste år'.

' Mette Hoffmann Meyer. I 30 år har Mette Hoffmann Meyer stået i spidsen for dokumentarfilm til public service broadcasterne i Danmark. I dag er hun direktør for NGO'en The Why, som sørger for, at mennesker i hele verden har adgang til dokumentarfilm om bl.a. menneskerettigheder. Foto: Søren Bidstru





