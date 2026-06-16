Dansk Ornitologisk Forening håber på ny skov, men flertallet tvivler på genindførelsen af store bededag

Dansk Ornitologisk Forening håber på, at den grønne trepartsaftale vil gavne fuglelivet, da den åbner for 250.000 hektar ny skov de kommende år. Men flertallet tror ikke på, at store bededag genindføres som fridag i 2030. Det er ikke altid, at stemningen mellem de to tidligere regeringspartnere Venstre og Socialdemokratiet er lige god, men under mandagens udgave af debatprogrammet Kampen om bordet på TV MIDTVEST lød der rosende toner i retning af regeringen fra borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre.

Hos Dansk Ornitologisk Forening håber man, at den grønne trepartsaftale vil gavne fuglelivet, da den åbner for 250.000 hektar ny skov de kommende år. For at dokumentere den forventede effekt er ornitologerne gået sammen med forskere fra Københavns Universitet om et projekt, der søger hundredvis af frivillige til at indrapportere observerede fugle.

Selv om det står i regeringsgrundlaget, at store bededag genindføres som fridag i 2030, tror flertallet ikke på, at det bliver en realitet. Seks ud af ti personer svarer direkte nej til spørgsmålet, om de tror, at fridagen kommer tilbage. Men Firkløverregeringen bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har slået fast, at fridagen bliver til virkelighed.

Det er ikke altid, at stemningen mellem de to tidligere regeringspartnere Venstre og Socialdemokratiet er lige god, men under mandagens udgave af debatprogrammet Kampen om bordet på TV MIDTVEST lød der rosende toner i retning af regeringen fra borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at meldingen om branden kom kort før midnat. Indsatsleder Lars Lyngvig fra Brand & Redning Midtvest fortæller, at man har styr på branden.

Men arbejdet vil vare i flere timer endnu. For Jens Henrik Jensen og hans naboer på Allingevej i Nisset lidt uden for Silkeborg er det nærmest blevet en del af hverdagen. De bor side om side ved et skarpt sving, hvor trafikken ifølge beboerne ofte kommer med alt for høj fart. Midtjysk Brand & Redning udvider døgnberedskabet i Viborg og Silkeborg fra to til seks brandfolk på vagt.

Ændringen skal styrke indsatsen overfor nye trusler og samtidig forkorte responstiden ved udrykninger





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