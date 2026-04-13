Dansk kvindefodbold på vej mod VM: TV 2 og DR sikrer rettigheder og drømmen lever

Det danske kvindelandshold i fodbold er godt på vej mod VM i 2027. Samtidig har TV 2 og DR sikret sig rettighederne til at vise kampene, hvilket glæder både fans og medieorganisationer.

Muligheden for dansk VM-deltagelse i kvindefodbold begynder at tage form. Samtidig er der gode nyheder til fansene, som kan se frem til at følge en potentiel slutrunde på danske skærme. Efter de første par kampe i kvalifikationen har det danske kvindelandshold vist lovende takter. Med fire point ud af de første to kampe har holdet lagt sig i spidsen af gruppen, hvor modstanderne inkluderer hold som Sverige, Italien og Serbien.

Der resterer fortsat fire afgørende kampe, og førstepladsen i gruppen sikrer direkte adgang til VM i 2027. De øvrige hold i gruppen får chancen for at kvalificere sig via playoff-kampe, hvilket giver ekstra spænding og intensitet i kampen om en plads ved slutrunden. TV 2's direktør for Sport og Produktion, Frederik Lauesen, udtrykker begejstring for udviklingen og understreger vigtigheden af kvindefodbold. Han udtaler: "VM i fodbold for kvinder er et naturligt og vigtigt skridt i den retning, vi allerede bevæger os i. Sidste år sikrede vi os rettighederne til A-Ligaen med en klar ambition om at øge interessen for dansk kvindefodbold, og nu bygger vi videre ved også at være til stede på den internationale scene." Dette understreger TV 2's engagement i at fremme kvindefodbold og give det en større platform. Beslutningen om at investere i kvindefodboldrettighederne afspejler en bredere tendens i sportsverdenen, hvor kvindelige atleter og sportsgrene får stigende opmærksomhed og anerkendelse. Det er et vigtigt skridt i retning af ligestilling og en mere mangfoldig sportsdækning. Også hos DR er der stor glæde over udviklingen og satsningen på kvindefodbold. De har sikret sig rettighederne til at vise kvindefodbold i den bedste række, hvilket er et bevidst valg baseret på den markante udvikling, sporten har gennemgået. “Vi er utrolig glade for, at DR nu har sikret sig rettighederne til at vise kvindefodbold fra den øverste hylde. Kvindefodbold har udviklet sig markant de seneste år, både sportsligt og i danskernes bevidsthed, og det er helt naturligt for os at være med dér, hvor det sker,” udtaler en repræsentant fra DR. Denne udmelding viser DR's engagement i at dække kvindefodbold og give det den opmærksomhed, det fortjener. Deres satsning er et tegn på en voksende interesse for kvindefodbold i Danmark, både blandt fans og medieorganisationer. Med rettighederne i hus er fans sikret at kunne følge de danske kvinder i kampen mod en VM-slutrunde, hvilket vil være en stor gevinst for sportens popularitet i Danmark. Denne positive udvikling forventes at fortsætte, og det er med til at sikre en lys fremtid for kvindefodbold i Danmark





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Snapchat står overfor granskning om salg af narko: Dansk rapport er en af årsagerneKommissionen bruger blandt andet en undersøgelse, der er lavet af den danske ngo Digitalt Ansvar, når den skal undersøge Snapchat.

Read more »

Fuldstændig overvældet 'X Factor'-vinder: Det skal han nu»Det her var sindssygt,« lyder det fra årets 'X Factor'-vinder.

Read more »

Hver anden dansker oplever det – men kun få siger fra: 'Det påvirker både trivsel og arbejdsmiljø'Det er chokerende og bekymrende tal, lyder meldingen.

Read more »

Dansk ekspert håber på det bedste – men frygter det værste i weekendens valgUngarns parlamentsvalg løber af stablen søndag 12. april og bliver kaldt det vigtigste i Europa i år.

Read more »

Lis Sørensen afviser ny turne med Anne og Sanne: 'Jeg tror, det var det'Den 70-årige poplegende om at lave musik med yngre kræfter, og hvorfor man ikke skal forvente en ny turné med Sanne Salomonsen og Anne Linnet.

Read more »

Holland kæmper med elnettet: Dansk forsker ser fordele i ny modelHolland oplever lignende problemer som Danmark med at udvide højspændingsnettet. Landet prioriterer nu nye elkunder på en anderledes måde, som en dansk forsker ser positive aspekter i. Presset på elnettet vokser i hele Europa.

Read more »