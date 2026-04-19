Dansk ishockeytalent til Finland, svømmerekorder og VM-sølv til Schweiz

Artiklen dækker flere sportsnyheder: den danske ishockeyforsvarer Malte Setkov skifter til finske JYP, svømmeren Frederik Riedel Lentz sætter ny dansk rekord i 100 meter fri, og den schweiziske ishockeylandstræner Patrick Fischer stopper efter en succesfuld æra.

JYP fra den finske ishockeyliga har sikret sig den danske forsvarsspiller Malte Setkov. Klubben fra byen Jyväskylä meddelte dette på sin hjemmeside. Den 27-årige Setkov bliver holdkammerat med landsholdskollegaen Alexander True, der i sin første sæson for JYP noterede sig for 35 point i 56 kampe. Setkov blev oprindeligt draftet af Detroit Red Wings i 2017, men fik aldrig chancen i den nordamerikanske liga. I stedet spillede han i flere år i de to øverste svenske ishockeydivisioner.

Hans indsats ved vinter-OL i Italien, hvor han blev udtaget efter et afbud, markerede en flot slutrundedebut for Danmark. JYP's sportsdirektør, Simo Mälkiä, fremhævede Setkovs kvaliteter som en stor, bevægelig og alsidig back, der vil styrke holdets forsvar markant med sin fysik og rækkevidde. Mälkiä tror på, at tiden er moden for Setkov til at tage et skridt op i karrieren og nå sit bedste niveau. I svømning blev der sat flere danske rekorder. Lørdag forbedrede Frederik Riedel Lentz fra Gladsaxe Svømmeklub den 19 år gamle rekord i 100 meter frisvømning på langbane, som han nu er den første danske herresvømmer til at svømme under 49 sekunder. Selvom han er glad for rekorden, er han skuffet over kun at have misset EM-kravet med syv hundrededele af et sekund. Han håber at svømme langt under kravtiden i finalen og ser frem til en eventuel EM-deltagelse. Torsdag blev en 17 år gammel rekord i 50 meter frisvømning ligeledes slået på Danish Open af Robert Falborg Pedersen, som forbedrede Jakob Andkjærs rekord med to hundrededele af et sekund. På ishockeyfronten vandt Herning Blue Fox den første DM-finale med 3-1 over Herlev Eagles. Morten Poulsen scorede to mål for Herning, hvor Patrick Bjorkstrand også leverede et afgørende mål i powerplay sent i kampen. Herlev Eagles satsede på en tom målsatsning i slutfasen, hvilket Morten Poulsen udnyttede til at sikre sejren med sit andet mål. Kunstskøjteløberen Yuma Kagiyama fra Japan har annonceret en pause fra sporten i den kommende sæson efter flere frustrerende år. Han ønsker at reflektere over sin passion for kunstskøjteløb og udforske nye udfordringer. I mellemtiden har en 15-årig rytmisk gymnast modtaget en advarsel for ikke at vende sig mod de ukrainske flag under afspilningen af den ukrainske nationalmelodi ved et World Cup-stævne. Forbundet understreger vigtigheden af, at neutrale atleter undgår handlinger, der kan opfattes som respektløse eller politiske. Den schweiziske ishockeylandstræner Patrick Fischer har efter ti succesfulde år, hvor han førte holdet til tre VM-sølvmedaljer, valgt at trække sig tilbage. Hans periode betragtes som landets mest succesfulde ishockeyæra





