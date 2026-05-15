Brancheorganisationen Dansk Industri foreslår at hæve bundfradraget for sommerhusudlejning for at få endnu flere sommerhuse i spil, især de større huse med flere faciliteter og høj kapacitet.

Der har aldrig været flere sommerhuse til udlejning i Danmark. Nu vil Dansk Industri skrue yderligere op med et nyt forslag. Ifølge Dansk Industri s tal er der 10.000 flere sommerhuse til udlejning i dag end for ti år siden.

Rundt omkring på Danmarkskortet dukker flere og flere sommerhuse op, som danskere og turister kan leje sig ind i. Derfor kommer brancheorganisationen nu med et nyt forslag. Ifald vi skal udnytte det her momentum, så skal vi hæve det bundfradrag på 50.000 kroner, som i dag gælder for danskerne, siger turismechef i DI, Lars Bertolt Winther, til B.T. Dansk Industris tal viser, at der i dag er næsten 10.000 flere sommerhuse til udlejning end for ti år siden.

Derfor ønsker DI at få endnu flere sommerhuse i spil, særligt de større huse med flere faciliteter og høj kapacitet. Helt konkret går det politiske forslag på at hæve bundfradraget med et beløb svarende til grundskylden for det enkelte sommerhus. Nogle af de store og dyre sommerhuse, som rummer de her faciliteter og kan drive en anden form for turisme, vil få de største incitamenter ved at løfte fradraget.

Ifølge ham efterspørger gæsterne netop sommerhuse med pool, spa og sauna, især i vinterhalvåret, hvor DI ønsker at styrke helårsturismen. Men hvis der allerede er kommet 10.000 flere sommerhuse til udlejning på ti år, hvorfor skal det så gøres endnu mere attraktivt? Det kan godt være, at der har været en positiv udvikling i kapaciteten, men udviklingen i efterspørgslen er langt større.

Det handler om at få nogle af de sommerhuse med, for eksempel med pool, spa eller sauna, som matcher godt med folks ønsker i vinterperioden, siger han. Hvad ved DI, at et højere bundfradrag vil få sommerhusejere i for eksempel Nordsjælland til at leje deres huse mere ud? Det ved vi jo heller ikke, at det over en bred kam vil.

Men der er nogle forskellige drivere for beslutningen om at leje sit sommerhus ud, og økonomi er klart en af dem. Andre overvejelser kan handle om, hvorvidt ens sommerhus egner sig til at blive lejet ud. Her kan man så arbejde lidt mere med branding. Ifølge Dansk Industris tal var udlejningskapaciteten i 2015 på 38.000 sommerhuse, og i 2025 er tallet steget til 47.513 i Danmark





