Dansk forskning baner vejen for hackerfrit kvanteinternet

Danske forskere fra Københavns Universitet har udviklet en metode til at producere enkelte lyspartikler, hvilket er et vigtigt skridt mod et kvanteinternet, der er umulig at hacke. Teknikken bygger på kvanteprikker og nanochips, der sikrer, at fotoner er helt ens og kan bruges til sikker kommunikation.

Et nyligt studie fra Københavns Universitet, ledet af forskerne Leonardo Midolo og Marcus Albrechtsen, har opnået et banebrydende resultat inden for kvanteteknologi. Forskerne har nemlig udviklet en metode til at producere enkelte lyspartikler, også kaldet fotoner, ad gangen. Denne teknologi er afgørende for udviklingen af et fremtidigt kvanteinternet, der vil være fuldstændig sikker mod hackerangreb og aflytning. Ifølge Michael Drewsen, professor ved Aarhus Universitet, er dette et imponerende skridt mod realiseringen af kvanteinternet.

Han understreger, at denne type internetkommunikation vil være umulig at hacke uden at blive opdaget, da enhver forsøg på at måle på en enkelt foton vil ødelægge dens information. Den nuværende internetkommunikation baserer sig på milliarder af lyspartikler, der arbejder sammen i internetkablerne. I modsætning hertil vil kvanteinternet kun sende enkelte fotoner, hvilket gør det muligt at opdage enhver form for aflytning. Forskerne har anvendt kvanteprikker, som er mikroskopiske samlinger af atomer, til at kontrollere lyset.

Når en laser rammer en kvanteprik, bliver den exciteret, og en elektron udsender en enkelt foton. Teknikken med kvanteprikker har været kendt i mange år, men udfordringen har været at producere fotoner af de rette bølgelængder og sikre, at de er helt ens. På Niels Bohr Instituttet har forskergruppen udviklet nanochips, der er afgørende for at opnå dette resultat.

Leonardo Midolo, lektor ved Niels Bohr Instituttet, understreger, at behovet for sikker internetkommunikation aldrig har været større, især i lyset af de mange hackerangreb på danske virksomheder og institutioner





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ugens top og flop i dansk politik: Hun vinder stensikkertJoachim B. Olsen fælder dom over ugens politik.

Read more »

'Udskifter dansk kultur': Selsing revser vild bacon-fyringEva Selsing er ikke engang overrasket.

Read more »

Kendte danske myndigheder til Nord Stream-sabotage og holdt det hemmeligt?Ny bog afslører påstande om, at ukrainske efterretningstjenester stod bag sabotageaktionen mod Nord Stream 1 og 2, og at danske myndigheder var vidende om dette, men valgte at nedtone sagen for at undgå en geopolitisk krise.

Read more »

Mangelfuld kontrol med dyrevelfærd i danske grisestaldeRigsrevisionen kritiserer kraftigt kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalde. Myndighederne udvælger ikke effektivt producenter til kontrol, og alvorlige problemer bliver ofte ikke opdaget eller straffet. Rapporten kommer efter et folketingsvalg, hvor grises forhold var et centralt tema.

Read more »

Så få arbejder på big techs danske datacentre: »Det er et ret lille tal«Danske politikere fremhæver igen og igen udsigten til nye arbejdspladser, når de byder tech-giganternes datacentre velkommen. Men når de enorme maskinhaller først er oppe at køre, er der ikke mange jobs tilbage. Professor understreger, at jobskabelse ikke står mål med »den fare vi kigger ind i.

Read more »

Pendlere er glade: Københavns Lufthavn Station udvides med to perronerMed to nye perroner kan der køre op til ti tog mere i timen på stationen.

Read more »