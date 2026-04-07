Dansk Folkeparti vil sænke benzin- og dieselafgifter hurtigst muligt

Dansk Folkeparti fremsætter beslutningsforslag om at sænke afgifterne på benzin og diesel som følge af stigende brændstofpriser. Partiet ønsker at handle hurtigt og ikke afvente regeringsforhandlingerne.

Dansk Folkeparti er klar til at fremsætte et beslutningsforslag i det nye Folketing med det formål at nedbringe afgifterne på benzin og diesel så hurtigt som muligt. Beslutningen kommer som direkte respons på den fortsatte stigning i brændstofpriserne, som primært skyldes de aktuelle spændinger i Iran.

Priserne på brændstof er steget markant på det seneste, hvilket har skabt bekymring blandt almindelige danskere, der i stigende grad oplever udfordringer med at få økonomien til at hænge sammen, når de skal tanke deres biler. Situationen har nået et kritisk punkt, hvor Dansk Folkeparti føler sig forpligtet til at handle hurtigt for at afbøde konsekvenserne for forbrugerne. Peter Kofod, gruppeformand for Dansk Folkeparti, udtaler, at partiet ikke kan ignorere den presserende situation og vil gøre alt, hvad de kan for at lette byrden for de danske bilister. Partiet mener, at det er afgørende at handle prompte og ikke vente på eventuelle resultater af de igangværende regeringsforhandlinger, der potentielt kan tage mange uger. Peter Kofod understreger, at Folketinget har et ansvar for at tage affære og sikre, at der hurtigt kommer lettelser i form af billigere benzin og diesel for alle danskere. Han er i gang med at udarbejde beslutningsforslaget i øjeblikket, hvilket understreger hastigheden og vigtigheden af deres initiativ.\Samtidig med Dansk Folkepartis tiltag foregår der intensive forhandlinger om dannelsen af en ny regering, ledet af den fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S). Mette Frederiksen har udtalt til pressen, at den internationale situation forværres, men hun har ikke ønsket at komme nærmere ind på detaljerne omkring, hvornår en ny regering kan forventes at være på plads, eller hvilke kompromisser der kan blive nødvendige i forhandlingerne. Usikkerheden om regeringsdannelsen har skabt en ekstra dimension til problematikken omkring brændstofpriserne, da der er en risiko for, at en ny regering vil tage lang tid at danne, og at en forsinkelse kan forværre situationen for de danske bilister yderligere. Peter Kofod pointerer, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at afvente resultatet af regeringsforhandlingerne, da det vil være for lang tid at vente, mens priserne fortsat stiger. Han understreger, at partiet er dedikeret til at finde en hurtig løsning på problemet med de stigende brændstofpriser. Beslutningsforslaget er derfor en direkte konsekvens af de stigende brændstofpriser og afspejler Dansk Folkepartis ønske om at prioritere økonomisk lettelse for borgerne.\For at sætte fokus på den presserende situation, er det værd at bemærke de aktuelle brændstofpriser. Tirsdag formiddag blev dieselprisen på de danske tankstationer noteret til 18,59 kroner per liter. Denne prisstigning understreger den økonomiske byrde, som danske bilister oplever i øjeblikket, og det er en af hovedårsagerne til, at Dansk Folkeparti handler så hurtigt. Peter Kofod har allerede bekræftet, at beslutningsforslaget er under udarbejdelse og vil blive fremsat så hurtigt som muligt. Partiet er fast besluttet på at adressere de stigende priser og kræver, at Folketinget samarbejder om at finde en løsning. B.T. forsøger at indhente en kommentar til forslaget fra Socialdemokratiet, hvilket indikerer en bred interesse for sagen. Initiativet fra Dansk Folkeparti er et vigtigt skridt i retning af at tage fat på de stigende brændstofpriser og vise handlekraft over for en udfordring, der påvirker mange danskeres økonomi. Det er tydeligt, at Dansk Folkeparti ønsker at vise, at de er lydhøre over for vælgernes bekymringer og villige til at tage konkrete skridt for at lette presset på den danske befolkning





