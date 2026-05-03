Danmark reducerer afhængigheden af fossile brændsler og øger selvforsyningen, selvom krigen i Mellemøsten presser energipriserne. Analysen viser positive tendenser i forbruget af fossile brændsler og en stigende selvforsyningsgrad.

Danske Bank og Rambøll støtter Børsen Bæredygtig som partnere, hvilket betyder at alle artikler på platformen er frit tilgængelige for alle interesserede læsere. Denne partnerskabsaftale garanterer dog fuld redaktionel uafhængighed; hverken Danske Bank eller Rambøll har nogen form for indflydelse på indholdet eller de redaktionelle beslutninger, der træffes på Børsen Bæredygtig.

Fokus i denne analyse ligger på den aktuelle energisituation, hvor krigen i Mellemøsten kaster en lang skygge over energisektoren globalt. Selvom udsigten til en langvarig energikrise er bekymrende, er der positive tegn i Danmark, hvor afhængigheden af fossile brændsler fortsat reduceres, og selvforsyningen med energi stiger. Energisektorens ledere har for nylig understreget behovet for at tage energikrisen alvorligt og undgå selvtilfredshed. Henrik Andersen, administrerende direktør for Vestas, opfordrede til handling og påpegede, at energiforsyningen ikke er en selvfølge.

Erhvervslivets Tænketank følger løbende udviklingen inden for den grønne omstilling og udvælger relevante områder til analyse. Olie- og gaspriserne oplevede en markant stigning i marts måned som direkte følge af konflikten i Mellemøsten og den midlertidige lukning af Hormuzstrædet. Olieprisen er nu over 100 dollar pr. tønde, hvilket er en betydelig stigning. Dog er gaspriserne ikke steget til samme niveau som i 2022, og prisen på CO2-kvoter er også relativt stabil sammenlignet med tidligere perioder.

En analyse af det månedlige forbrug af fossile brændsler viser en positiv tendens: forbruget af olieprodukter er faldet over de seneste to til tre år, og kulforbruget er næsten ophørt. I dag er det kun Nordjyllandsværket i Aalborg, der anvender kul, og det kun i begrænsede mængder i vintermånederne. Om sommeren kan Aalborg klare sig uden kul, ligesom resten af landet har gjort siden Ørsted lukkede kulkraftværket i Esbjerg i 2024.

Denne udvikling understreger Danmarks fremskridt i retning af en mere bæredygtig energiforsyning. Erhvervslivets Tænketank indsamler og analyserer løbende data og indsigter om samfundets omstilling til en grønnere økonomi, baseret på aktindsigter og egne dataindsamlinger. Danmarks samlede energi-selvforsyningsgrad er steget markant fra 57 procent i 2021 til 76 procent i dag. Denne forbedring skyldes primært genåbningen af Tyra-feltet, som har gjort Danmark næsten selvforsynende med olie og gas igen.

Den øgede selvforsyning betyder, at Danmark er mindre sårbar over for udsving i de globale energimarkeder. Selvom den positive udvikling i selvforsyningen er opmuntrende, ændrer det ikke ved, at danske forbrugere og energitunge virksomheder vil opleve højere omkostninger, når priserne på benzin og gas stiger. Det er derfor afgørende at fortsætte bestræbelserne på at reducere energiforbruget og investere i vedvarende energikilder.

Fremtidige analyser fra Erhvervslivets Tænketank vil fokusere på specifikke områder inden for den grønne omstilling, herunder udviklingen af nye teknologier, implementeringen af energieffektiviserende foranstaltninger og fremme af bæredygtige transportløsninger. Den fortsatte overvågning og analyse af energimarkedet er afgørende for at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning i Danmark





