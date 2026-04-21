Dansk dominans: Turpal Bisultanov henter EM-guld i brydning

Den danske bryder Turpal Bisultanov har vundet guld ved EM i Albanien efter en finalesejr over Semen Novikov. Det er hans anden EM-titel i karrieren.

For anden gang i sin imponerende karriere har den danske bryder Turpal Bisultanov cementeret sin plads blandt verdens absolutte elite. Ved det netop overståede europamesterskab i Albanien leverede den 24-årige atlet en præstation, der vil blive husket som en af de mest dominante i nyere dansk brydehistorie.

Bisultanov, der er født i Tjetjenien og opvokset i de brydemiljøer, der findes i Herning, viste både teknisk overskud og en mental styrke, der var medvirkende til, at han kunne hæve trofæet som europamester i 87-kiloklassen. Finalen mod bulgareren Semen Novikov blev en intens affære, hvor danskeren konstant pressede på. Selvom kampen var præget af taktisk spil fra begge sider, var det Bisultanov, der trak det længste strå med en overbevisende faldsejr kort før det endelige slutfløjt. De endelige cifre lød på 8-4, hvilket afspejler en kamp, hvor danskeren havde kontrol over begivenhedernes gang. Vejen til guldet var dog langtfra en tilfældighed. Allerede mandag lagde Bisultanov fundamentet for sin succes ved at gå gennem en krævende dag, hvor han var på måtten intet mindre end fire gange. Hver eneste duel blev vundet med stor autoritet, hvilket sikrede ham en plads i tirsdagens finale. Denne guldmedalje markerer en foreløbig kulmination på en periode præget af massive sportslige triumfer. Bisultanov vandt sit første EM-guld tilbage i 2022, og samme år sikrede han sig en sølvmedalje ved verdensmesterskaberne. Sidenhen er denne sølvmedalje blevet opgraderet til guld, da det kom frem, at hans modstander i VM-finalen var blevet testet positiv for brug af ulovlige præstationsfremmende midler. Også ved OL i Paris viste han sit værd ved at kæmpe sig til en flot bronzemedalje, hvilket for alvor har placeret ham som en af de brydere, alle frygter at møde på måtten. Mens jublen var stor omkring Bisultanovs præstation, blev europamesterskabet en langt mere begrænset affære for den unge landsmand William Reenberg. For det 19-årige brydetalent blev stævnet i Albanien en kort fornøjelse, da han kun fik lov til at optræde i en enkelt kamp i 67-kiloklassen. Det blev til et nederlag på 3-7 mod en kroatisk modstander, hvilket må tjene som en lærerig erfaring for den unge dansker. Selvom resultatet ikke blev som håbet for Reenberg, peger pilen for dansk brydning utvetydigt opad, anført af en Turpal Bisultanov, der for alvor har slået sit navn fast med syvtommersøm på den internationale sportsscene. Med dette nye EM-guld i bagagen kan Bisultanov nu se frem mod de kommende udfordringer med fornyet selvtillid og en ambition om at forblive den dominerende kraft i 87-kiloklassen i mange år fremover





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mystisk brummen i dansk by driver borgere til vanvid: Derfor er kilden så svær at findeBorger på Amager er plaget af en vedvarende brummelyd, især når det er vindstille. Et lokalmedie og borgere har undersøgt alt fra lufthavnen til skibe i Øresund. Men en ekspert er ikke optimistisk, når det kommer til at finde synderen.

Read more »

Dansk dreng forsvundet i Italien: Her er alt, hvad vi vedDen unge dreng blev fredag meldt savnet i forbindelse med en badeulykke under en ferie i Italien.

Read more »

Datacentre presser dansk elnet til bristepunktetNye tal fra Energinet viser, at datacentres enorme strømbehov nu udfordrer det danske transmissionsnet. Diskussionen raser om, hvorvidt investeringerne er forsvarlige, og om datacentrene gavner det danske samfund.

Read more »

Dansk komiker udskyder turné: Skal opereres i hjertet»Nu kommer der lige en dårlig nyhed. Ærligt talt,« lyder det fra komikeren.

Read more »

OL-bryder klar til stor finale efter fire sejre i træk | Kort sportDen danske bryder Turpal Bisultanov har gjort rent bord på førstedagen af EM i Albanien.

Read more »

Dansk Erhverv advarer: 'Bombe under dansk økonomi'V og K anklager S for at bryde med velfærdsforlig. Erhvervsorganisationer advarer mod at droppe aftalen.

Read more »