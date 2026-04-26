Dansk diplomat oplevede kaos ved korrespondentmiddag i Washington D.C.

Den danske diplomat Oliver Routhe Skov var til stede ved en korrespondentmiddag i Washington D.C., der blev afbrudt af skud. Han beskriver situationen som 'total kaos'.

Den danske diplomat Oliver Routhe Skov befandt sig midt i et kaotisk øjeblik natten til søndag dansk tid, da han deltog i den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C.

Arrangementet, der samlede omkring 2600 gæster, blev pludselig afbrudt af lyden af skud, hvilket udløste panik og en hurtig evakuering. Skov, der fungerer som kommunikationschef på den danske ambassade i Washington D.C. , delte sin oplevelse på Instagram, som efterfølgende er blevet refereret af Ekstra Bladet. Han beskriver situationen som 'total kaos', hvilket giver et indblik i den frygt og usikkerhed, der prægede øjeblikket.

Aftenens hovedperson var USA's præsident, Donald Trump, der for første gang som siddende præsident deltog i den traditionelle pressemiddag. Hans tilstedeværelse gjorde begivenheden til et endnu mere bemærkelsesværdigt, og den efterfølgende hændelse har naturligvis tiltrukket sig stor opmærksomhed. Efter de høje brag, der lød i bygningen, blev præsidenten, førstedamen, vicepræsidenten og en betydelig del af Trump-administrationen straks evakueret af sikkerhedspersonale.

Samtidig søgte mange af de tilstedeværende gæster desperat efter dækning, enten ved at kaste sig på gulvet eller gemme sig under bordene i den store balsal på Washington Hilton Hotel. Den årlige pressemiddag er arrangeret af The White House Correspondents' Association (WHCA), en forening af journalister, der er specialiseret i at dække Det Hvide Hus.

Formålet med arrangementet er at skabe en uformel atmosfære, hvor pressen og repræsentanter fra Det Hvide Hus kan mødes og interagere på en mere afslappet måde. Denne tradition har til formål at fremme en åben dialog og et konstruktivt forhold mellem de to parter, men natten til søndag blev denne intention brutalt afbrudt af den uventede vold. Oliver Routhe Skov oplyser ifølge Ekstra Bladet, at evakueringen af de højtstående embedsmænd skete utroligt hurtigt – på blot 30 sekunder.

Han beskriver, at lyden af skuddene syntes at komme fra den bagerste del af lokalet, hvilket bidrog til forvirringen og panikken. Oliver Routhe Skov flyttede til USA i sommer med sin hustru, tidligere politisk ordfører i Enhedslisten Pernille Skipper, og deres tre børn, efter at have fået stillingen på den danske ambassade. Selvom dette er hans første officielle periode i USA i denne rolle, er han ikke ukendt med Washington D.C.

Han har tidligere arbejdet som korrespondent for DR, hvilket gav ham værdifuld erfaring og kendskab til byen. Denne tidligere erfaring har sandsynligvis hjulpet ham med at navigere i den kaotiske situation og bevare roen. Hændelsen har naturligvis rejst spørgsmål om sikkerheden ved sådanne arrangementer og vil sandsynligvis føre til en gennemgang af sikkerhedsprocedurerne for fremtidige begivenheder. Det er endnu uvist, hvad der præcist forårsagede skuddene, og politiet er i gang med at efterforske sagen.

Den danske ambassade i Washington D.C. har ikke umiddelbart udsendt en officiel udtalelse udover Skovs personlige beretning på Instagram. Situationen understreger den komplekse og til tider usikre politiske atmosfære i USA, og den har skabt bekymring blandt både amerikanere og udlændinge, der opholder sig i landet. Det er afgørende, at der bliver foretaget en grundig undersøgelse af hændelsen for at sikre, at lignende situationer kan undgås i fremtiden, og at alle involverede får den nødvendige støtte og hjælp





