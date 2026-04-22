Danmarksdemokraterne fordeler poster: Dennis Flydtkjær bliver udlændingeordfører med fokus på Kærshovedgård

Danmarksdemokraterne har udpeget Dennis Flydtkjær som ny udlændingeordfører, med et særligt fokus på at lukke og flytte Udrejsecenter Kærshovedgård. Mads Fuglede får ansvaret for udenrigs-, klima-, energi- og kirkeområdet.

Danmarksdemokraterne former nu deres politiske holdopdeling i Folketinget, mens landet fortsat afventer dannelsen af en ny regering. Denne interne organisering markerer partiets prioriteter og strategiske fokus for den kommende periode.

Centralt i denne udnævnelse står Dennis Flydtkjær, der er valgt i Vestjyllands Storkreds, og som nu bærer ansvaret som partiets nye udlændingeordfører. Denne udnævnelse er ikke blot en intern rokade, men signalerer en skarp fokusering på udlændingepolitikken, især i relation til det kontroversielle Udrejsecenter Kærshovedgård, beliggende i Ikast-Brande Kommune. Flydtkjær understreger, at der er mange vigtige politiske kampe forude, både nationalt og lokalt, og at Kærshovedgård udgør et særligt fokuspunkt.

Han udtrykker et klart mål om at lukke centret og flytte det til udlandet, hvilket afspejler Danmarksdemokraternes holdning til håndteringen af udrejseprocesser og integration. Flydtkjær fremhæver, at hans nye rolle som udlændingeordfører, og specifikt hans fokus på Kærshovedgård, vil medføre en øget opmærksomhed på de problemer, centret skaber for lokalområdet. Han pointerer, at hans lokale forankring i Vestjylland giver ham en unik indsigt i de udfordringer, som beboerne i området oplever.

Han mener, at hans nærhed til situationen giver ham en særlig mulighed for at være en effektiv stemme for de berørte borgere. Spørgsmålet om, hvorvidt Danmarksdemokraterne tidligere har haft tilstrækkeligt fokus på Kærshovedgård, besvares med en kritik af den nuværende regering, som han mener har manglet opmærksomhed på problemet.

Han argumenterer for, at hans egen lokale tilknytning vil sikre, at der nu kommer et skarpere blik på sagen, især i lyset af de kriminelle aktiviteter, der ifølge Flydtkjær er forbundet med Kærshovedgård. Denne direkte kobling mellem lokal kriminalitet og udrejsecenteret er et centralt element i partiets argumentation. Tidligere har Peter Skaarup varet udlændingeordførerposten for Danmarksdemokraterne, men han blev ikke genvalgt ved det seneste folketingsvalg, hvilket banede vejen for Flydtkjærs udnævnelse.

Udover ansvaret for udlændingepolitikken fortsætter Dennis Flydtkjær i sine eksisterende roller som forsvars- og finansordfører, hvilket understreger hans brede politiske engagement inden for partiet. Samtidig er Mads Fuglede, ligeledes valgt i Vestjyllands Storkreds, blevet tildelt ansvaret for udenrigs-, klima-, energi- og kirkeområdet. Denne udnævnelse viser, at Danmarksdemokraterne ønsker at have en stærk tilstedeværelse inden for en række vigtige politiske felter.

Fugledes nye ansvarsområder afspejler partiets ambitioner om at spille en aktiv rolle i udformningen af Danmarks fremtidige politik på disse områder. Den samlede udnævnelse af ordførere signalerer en klar strategi fra Danmarksdemokraternes side om at positionere sig som en konstruktiv, men kritisk, medspiller i den kommende politiske proces. Partiet ønsker at fremstå som et parti, der er tæt på borgerne og fokuseret på at løse konkrete problemer, som dem der er forbundet med Kærshovedgård.

Den interne organisering er således et vigtigt skridt i retning af at definere partiets rolle i det politiske landskab





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kæmpe nej til forslag om billigere benzin: 'Jeg er dybt, dybt skuffet'Kun Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne siger ja til, at Dansk Folkeparti kan stille et beslutningsforslag om lavere afgifter og moms på benzin og diesel.

Read more »

Amerikansk modstand sender Verdensbankens klimahandlingsplan ud i et politisk tomrumUSA blokerer for en ny klimahandlingsplan i Verdensbanken og kræver fokus flyttet mod fossile brændsler, hvilket skaber bekymring om fremtiden for den globale grønne omstilling.

Read more »

Klimaaktivister blokerer LEGOLAND i protest mod LEGO-familiens privatflyScientist Rebellion og Extinction Rebellion har blokeret lufthavnen i LEGOLAND for at rette fokus mod Kirk Kristiansen-familiens fortsatte brug af privatfly, som aktivisterne betegner som greenwashing.

Read more »

Nordiske venstrefløjspartier kræver et opgør med NATO og oprustningTre nordiske partier går sammen i en fælles udtalelse med krav om stop for NATO-medlemskaber, øget fokus på velfærd frem for våben og en ratificering af FN-konventionen om atomvåben.

Read more »

Trump og Bibelen: Debat om religion og timing i Det Hvide HusEn planlagt bibellæsning i Det Hvide Hus har genoplivet debatten om Donald Trumps forhold til religion, samtidig med at et gammelt interview med præsidenten er kommet i fokus. Artiklen berører også Trumps konflikt med Paven og en tidligere Putin-støttes løsladelse.

Read more »

Randers Bibliotek fejrer Verdens Bogdag med fokus på ungdommens læselystRanders Bibliotek uddeler gratis bøger til unge mellem 15 og 25 år i anledning af Verdens Bogdag, for at styrke læselysten og invitere de unge indenfor i det moderne biblioteksrum.

Read more »