Danmarks statsminister takker for omfattende regeringsforhandlinger

Danmark's current Prime Minister, Mette Frederiksen, sends a thank-you note to the parties she has been negotiating with to form a new government. After the election in March, she was elected as the queen's commissioner and led the negotiations for a new government. Frederiksen writes that she wishes her counterpart, Lars Løkke Rasmussen, the best of luck in his upcoming work and remains the current Prime Minister who will continue to work for a wonderful country and its citizens.

Danmarks fungerende statsminister, Mette Frederiksen (S), sender en tak til de partier, som hun i de sidste mange uger har forhandlet med om en ny regering.

Efter folketingsvalget i marts blev Mette Frederiksen valgt som kongelig undersøger og stod dermed i spidsen for forhandlingerne om en ny regering. - Jeg ønsker selvfølgelig Troels alt det bedste for hans arbejde i den kommende tid, skriver hun. Det var Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, som fredag sagde, at han efter rekordlange regeringsforhandlinger i stedet mente, at Venstres formand skulle være kongelig undersøger. Han skal forsøge at danne en regering, hvor hverken Socialdemokratiet eller Moderaterne er med.

Jeg er fortsat fungerende statsminister og vil selvsagt passe mit arbejde for vores vidunderlige land og for alle jer, der bor her, skriver Mette Frederiksen på Facebook. Det er første gang i flere årtier, at der har været behov for flere besøg hos regenten, før der kan dannes en ny regering. Den kongelige undersøger er den politiker, som står i spidsen for forhandlingerne om at danne en ny regering.

Den hidtidige rekord for den længste regeringsdannelse var efter valget i 2022, hvor det tog 42 dage, inden Mette Frederiksen (S) kunne annoncere, at der kunne dannes en ny regering.





