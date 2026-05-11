Danmarks mission i Wien: Søren Torpegaard Lund kæmper mod regler og for drømmen

Søren Torpegaard Lund og DR's delegation er klar til Eurovision i Wien med sangen Før Vi Går Hjem. Læs om kampen mod strikse regler og forberedelserne til den store finale.

Søren Torpegaard Lund s rejse mod den store Eurovision -scene i Wien har været præget af både lynhurtige omgivelser og intense kreative kampe. Det hele startede i en hvirvelvind af følelser, da han stod på scenen til Dansk Melodi Grand Prix 2026.

På det tidspunkt var hans fokus delt, da han blot to dage forinden havde haft premiere på forestillingen Skolekomedien på Aarhus Teater. Da hans navn blev udråbt som vinder, var han i sandhed ikke briefet om den enorme maskine, der nu skulle sættes i gang for at bringe ham og den danske delegation til Østrig.

Han havde udelukkende forberedt sig på den specifikke aften: at synge og performe sit absolut bedste foran det danske publikum, uden at ane, at hans liv nu skulle transformeres til en international musikalsk mission. Efter sejren blev det hurtigt klart, at vejen til Wien ikke blot handlede om at gentage succesen fra nationalfinalen.

Allerede mandagen efter sejren begyndte Erik Struve Hansen, DR's Grand Prix-chef, og resten af holdet at analysere alt fra koreografi til konceptet bag sangen 'Før Vi Går Hjem'. Det viste sig hurtigt, at der var en betydelig kløft mellem de danske regler og de strenge krav fra den Europæiske Broadcasting Union. Den største udfordring opstod, da det gik op for holdet, at deres oprindelige idé med et massivt piratkor i omkvædet stred imod Eurovisions regler om backingvokal.

Reglerne dikterer skarpt, at korstemmer ikke må synge den samme melodi som hovedsolisten, da det betragtes som en ulovlig hjælp til sangeren. Dette skabte en mindre krise i lejren, hvilket betød, at Søren og hans team på blot to døgn måtte genopfinde hele korets harmonier for at få sangen godkendt. Selvom processen var stressende, har Søren efterfølgende erkendt, at sangen faktisk er blevet stærkere og mere dynamisk som følge af disse nødvendige ændringer.

For at løfte showet til et internationalt niveau har DR satset stort på produktionen i Wien. Erik Struve Hansen, der nu deltager for femte gang som Grand Prix-chef, har været arkitekten bag de justeringer, der skal sikre, at Danmark kan konkurrere med de 34 andre lande. Mens man valgte at beholde den grundlæggende pakke, som danskerne havde stemte på, blev der tilført flere muskler i form af et større budget og mere avanceret teknik.

Dette har blandt andet betydet en opgradering af scenografien og en massiv satsning på pyroteknik, ild og fyrværkeri for at skabe den rette dramatik på den store scene. Selv kostumet blev fintunet, selvom den ikoniske net-trøje heldigvis blev bevaret som en central del af Sørens visuelle udtryk. Målet har været at skabe et show, der både føles autentisk og visuelt overvældende for et globalt publikum. Et af de mest debatterede punkter i delegationen var sproget.

I Eurovision er det ofte en tendens, at lande oversætter deres sange til engelsk for at nå bredere ud, men for Søren Torpegaard Lund og Erik Struve Hansen var beslutningen enkel. Sangen 'Før Vi Går Hjem' blev født på dansk, og den skulle forblive på dansk. For Søren stikker dette dybere end blot et sprogligt valg; det handler om sangens sjæl og den oprindelige følelse, som han ønsker at formidle til verden.

Ved at insistere på modersmålet håber den danske delegation, at autenticiteten vil skinne igennem og vinde hjerter på tværs af landegrænser. Nu venter de spændte timer, hvor semifinalerne den 12. og 14. maj skal afgøre, om Søren kan sikre sig en plads i den store finale den 16. maj, hvor drømmen om sejren i Østrig skal realiseres





