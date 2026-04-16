Danmarks EM-rejse begynder i Tyrkiet – Helle Thomsen bekymret for format

Det danske kvindelandshold i håndbold skal navigere i et komplekst EM-format med kampe i flere forskellige lande. Landstræner Helle Thomsen udtrykker bekymring over rejsebyrden, mens Frankrig nyder en stor fordel.

Det danske kvindelandshold i håndbold skal forberede sig på en rejse fyldt med kampe, når de i december deltager i EM. Efter den seneste lodtrækning er det blevet klart, at Danmark står over for en række udenlandske destinationer, der potentielt kan teste holdets udholdenhed og evne til at præstere under varierende forhold. En potentiel vej mod medaljespil indebærer en tur til Tyrkiet , efterfulgt af besøg i Rumænien og til sidst Polen.

Landstræner Helle Thomsen udtrykker en vis bekymring over turneringens format, hvor spredningen af kampe over fem forskellige værtslande medfører uligheder i rejsebyrden for de deltagende nationer. 'Det var jo det, jeg sagde, at vi helst ikke ville. Men det er der jo ikke noget at gøre ved', udtaler hun. Hun fremhæver udfordringen ved at spille i så mange forskellige lande, hvor nogle hold vil skulle foretage flere rejser end andre.

Danmark indleder slutrunden i Tyrkiet, hvor de i den indledende gruppe C vil møde værtsnationen Tyrkiet, samt Grækenland og Spanien. 'Spanien, ved vi jo godt, kan spille noget godt håndbold, men det er jo et gruppespil, hvor vi skal have alle pointene med over i mellemrunden. Det er klart', understreger Helle Thomsen.

Hvis holdet lever op til forventningerne og kvalificerer sig til mellemrunden, vil de potentielt blive matchet mod hold fra gruppe A og B. Disse grupper rummer stærke nationer som Ungarn, Montenegro, Slovenien, Norge og Rumænien. Helle Thomsen anerkender Norge som en klar favorit til at vinde EM, men hun fremhæver også værtsnationen Rumænien som en særdeles vanskelig modstander.

Hun forudser, at rumænerne vil være markant stærkere end normalt på grund af hjemmebanefordelen og en potentielt elektrisk stemning på tribunerne: 'Rumænien bliver meget mere stærke end normalt, fordi de har hjemmebane. Der kommer til at sidde en fyldt hal, der går fuldstændig amok dernede. Det kommer til at løfte dem', forklarer landstræneren.

Oprindeligt var det ikke planlagt, at turneringen skulle have fem værtsnationer; den var tiltænkt at blive afholdt i Rusland. Med den aktuelle lodtrækning er det desuden sikret, at Danmark undgår direkte konfrontation med hold som Frankrig, Holland, Sverige og Tyskland i mellemrunden. Disse hold kan først mødes i en eventuel kamp om medaljerne, som afvikles i Katowice, Polen.

Helle Thomsen betragter Frankrig som en stor vinder af lodtrækningen, da de er havnet i gruppe E sammen med Polen, Færøerne og Ukraine. Fordelen for Frankrig er, at de vil spille hele turneringen i Katowice. Dette betyder, at de slipper for de rejser, som andre hold er tvunget til at foretage. 'Det er jo ikke det, at du skal sætte dig op i en flyver, men at du bruger en hel dag på at rejse. Du kan ikke spise normalt, du kan ikke restituere normalt, så selvfølgelig sidder Frankrig og jubler over, at de er i Polens pulje', siger Helle Thomsen.

Hun påpeger, at dette års EM er usædvanligt stærkt besat, med mange hold der kæmper om en plads i semifinalerne: 'Det er længe siden, der har været så mange gode hold, som vil kæmpe om at komme i de her semifinaler. Det er første gang i mange år, at der er så mange i spil.' Slutrunden begynder den 3. december





