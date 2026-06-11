Danmark vil udfase importeret biomasse efter afsløringer om træfældning

Den nye regering planlægger at nedtrappe brugen af importerede træpiller og flis til opvarmning, efter at dokumentation har vist, at hele træstammer bliver brændt under dække af at være resttræ.

Den nye danske regering har præsenteret en ambitiøs plan om at udfase brugen af importeret biomasse, specifikt i form af træflis og træpiller, som i dag anvendes i stor stil til opvarmning af danske boliger.

Denne beslutning bliver budt velkommen af Klimarådet, som fungerer som regeringens uafhængige rådgiver på miljøområdet. Klimarådet har gennem en længere periode anbefalet, at Danmark reducerer sit forbrug af biomasse, og ser nu den politiske retning som et væsentligt skridt mod et mere autentisk grønt Danmark. Kritikken af biomassen har været voksende, da mange eksperter sætter spørgsmålstegn ved, om afbrænding af træ virkelig er klimavenligt i det tempo og den skala, det foregår i dag.

Baggrunden for den skærpede holdning er blandt andet en afsløring fra TV 2-programmet Operation X i dokumentaren Brændende bedrag. Programmet viste, at træ, der potentielt kunne have tjent langt bedre formål i naturen eller industrien, blev fragtet til Danmark for at blive brændt af. Særligt energiselskabet Ørsted kom i søgelyset, da de importerede biomasse fra blandt andet USA og Estland.

Ifølge selskabets egne oplysninger skulle der være tale om resttræ, som ikke kunne bruges til andet end energi, hvilket er en forudsætning for, at energien kan klassificeres som grøn og dermed være fritaget for visse afgifter. Dokumentarprogrammet afslørede dog en anden virkelighed i byen Waycross i Georgia, USA, hvor værten Morten Spiegelhauer observerede hele træstammer med en diameter på op til en halv meter blive gjort klar til eksport.

Fabrikschefen Jimmy Wade Cotton bekræftede over for TV 2, at disse træer sagtens kunne have været brugt til andre formål end blot at blive omdannet til træpiller, hvilket direkte modstrider principperne om brug af restprodukter. Forperson i Klimarådet, Peter Møllgaard, understreger, at det er både fornuftigt og nødvendigt at nedtrappe afhængigheden af importeret biomasse. Han argumenterer for, at biomasse er en begrænset ressource, og at det er risikabelt at basere landets nationale klimamål for 2050 på import af træ.

Hvis Danmark fortsætter med at brænde store mængder importeret træ, risikerer man paradoxalt nok at øge de globale udledninger, da man fjerner træer, der ellers kunne have bundet CO2 i atmosfæren. Dette underminerer Danmarks ambition om at være et globalt foregangsland inden for klima og miljø. Samtidig peges der på den negative effekt på biodiversiteten, da den konstante fældning af skove for at fodre energiværkerne skader økosystemerne i de lande, hvor træet høstes.

Politisk er der bred opbakning til initiativet fra flere sider. Rasmus Vestergaard fra Enhedslisten beskriver importeret biomasse som en af landets største skjulte klimasyndere og mener, at det er absurd at brænde træer af, når der findes andre klimavenlige alternativer til produktion af strøm og varme. Den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa, har endnu ikke udtalt sig detaljeret om sagen, da hun ønsker at sætte sig grundigt ind i materien først.

Fra industrien melder Ørsted, at de har noteret sig regeringens ambitioner, men at de afventer konkrete planer for udfasningen. Sideløbende peger Green Power Denmark på, at markedet allerede bevæger sig i den rigtige retning, da der sker en naturlig udvikling mod eldrevne varmeløsninger, hvilket automatisk vil mindske behovet for biomasse i det danske energisystem





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