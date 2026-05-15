Danmark understøtter enthaltenen erklæring i Europarådet mod udvisning af kriminelle

Flere europæiske lande, herunder Danmark, har stemt for en ny erklæring i Europarådet, der påvirker udvisning af kriminelle udlændinge.

Lars Løkke slår det fast en gang for alle: Vil ikke i regering med denne formand Danmark har sammen med en lang række europæiske lande fået vedtaget en ny erklæring i Europarådet , som kan få betydning for fremtidige sager om udvisning af kriminelle udlændinge .

Særligt artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har længe været omdiskuteret i Danmark. Artiklen handler om retten til privatliv og familieliv og har i flere tilfælde været brugt som begrundelse for at stoppe udvisninger af personer dømt for alvorlig kriminalitet. I erklæringen fremgår det nu, at der skal findes ‘den rette balance’ mellem individuelle rettigheder og hensynet til medlemslandenes sikkerhed. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deltog i mødet på Danmarks vegne og kalder erklæringen markant.

‘Stærkeste tekst fra Europarådet om udfordringer med migration. Vi skal skabe bedre mulighed for, at nationerne kan passe på egen sikkerhed og udvise flere kriminelle udlændinge,’ skriver han på X. Danmark har i flere år presset på for at ændre balancen mellem hensynet til individets rettigheder og landenes mulighed for selv at føre udlændingepolitik. Selve ordlyden i menneskerettighedskonventionen bliver ikke ændret med erklæringen.

Alligevel expects flere danske politikere, at signalet fra alle 46 medlemslande kan få betydning for praksis ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Danmark har været blandt de mest aktive lande i arbejdet bag erklæringen. Sidste år stod statsminister Mette Frederiksen og Italiens premierminister Giorgia Meloni blandt andet bag et åbent brev med kritik af den nuværende praksis.





