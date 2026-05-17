Danmark sluttede stærkt på syvendepladsen i Eurovision 2025

Søren Torpegaard Lund opnåede et af Danmarks bedste resultater i Eurovision-slutrunden nogensinde, da han sluttede som nummer syv i finalen i Lillehammer i 2025. Det viste sig, at fjenden også havde en stor forskel mellem jury- og seerstemmer, som førte til, at folketællingerne ikke var i overensstemmelse med hinanden. Søren sluttede på en 5. plads på samlet 199 point.

Lørdag aften sikrede Søren Torpegaard Lund det bedste resultat for Danmark ved et Eurovision i 13 år, da han endte på syvendepladsen i den store finale.

Ser man på tallene, bliver det blandt andet klart, hvor stor forskel der var på jury- og seerstemmer. Mens juryerne knuselskede Danmark og placerede os på en tredjeplads med 165 stemmer, så fik vi 'kun' 78 point af seerne. For første gang siden finalen i 2019 oplevede Danmark også at få 12 point af juryerne - de kom fra Norge og Tjekkiet. Her viser stemmetallene, at Danmark og Søren endte på en 5. plads med 124 jurypoint og 75 seerpoint. Det vil sige et sammenlagt resultat på 199 point





