Danmark sejrer over DR Congo i et blandt testlandskamp med mange prøver

Testlandskampen mellem Danmark og DR Congo bød påChristian Erikens 150. landskamp, nye spillere som Adam Daghim og blandede præstationer. Sejren giver træner Brian Riemer mulighed for at afprøve forskellige kombinationer før playoff-kampene.

I en testkamp mellem Danmark og DR Congo på Maurice Dufrasne Stadium i Liège i Belgien onsdag den 3. juni 2026, fik man dansk fodbold på flere planer.

Det var et jubilæumskamp nummer 150 for Christian Eriksen, der dermed satte en ny dansk rekord, og kampen bød på både nye ansigter og præstationer, der var blandede. Andreas Kraul, DR Sportens fodboldkommentator, giver sine værdier efter kampen, der endte med en dansk sejr, og publikum i Belgien var ikke stort - kun 48 danske tilskuere var til stede.

Spillerne var på banen i en kamptræning, der dog havde titlen på en landskamp, og resultatet var en dansk sejr, som var fortjent på baggrund af activationen, men der var også mange fejl at kriturere. Andreas Christensen var tilbage i startopstillingen efter skadesproblemer, og han var både en sikkerhed og en kilde til ro, selv om han også begik et par fejl i første halvleg.

Den tidligere Vejle-spiller Joachim Andersen startede på bænken, men endte med anførerbindet, og det var et tegn på, at træneren Brian Riemer vil have ham med fra start mod Ukraine på søndag i Odense. Mæhle var ivrig og leverede nogle gode offensivt akter, men også nogle risikable indsatser, som kunne have kostet sejren. Højbjerg var den mest defensive dansker på midtbanen, men han straede også med gavnlige pasninger og et stærkt langskud.

Brentford-spilleren Christian Nørgaard var lidt anonym før pausen, men viste sin klasse med en genial hælaflevering, der satte Adam Daghim fri til en stor chance. Daghim startede på højre kant og var ivrig, men han forivrede sig i en stor mulighed i første halvleg. Det var dog en kamp, der gav plads til mange spillere, og Dorgu var en af de overraskende navne i startopstillingen.

Manchester United-spilleren var ikke helt rusten, men han fik aldrig sat sit fulde præg, og han blev udskiftet ved pausen. Osula fra Newcastle var aggressiv og kraftfuld, men også ukoordineret, og han kunne ikke helt leve op til det offensive potentiale. Forholdt hos FC Porto havde en lang sæson, og han var en del af den defensive blok sammen med AC Milan-spilleren, som også var med.

Sammenlementet i forsvaret var ikke altid optimalt, og der var situationer, hvor de kom for langt frem uden at være i position. Det var dog bedre i anden halvleg, hvor også den forestående Napoli-spiller Victor Boniface fik sjældent gode bolde at arbejde med, og hans attitude var nogle gange opgivende, når holdkammeraterne ikke løb foran. Keeperen var en anden spiller, der fik meget opmærksomhed, og hans redning på en friløber i første halvleg var afgørende for at holde nullen.

Det var en kamp med mange elementer: jubilæum, nye spillere, prøver på positioner og en sejr, der giver grundlag for forberedelser til de kommende vigtige kampe





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