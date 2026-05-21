Danmark modtager bud på nye havvindmølleprojekter med statsgaranti

Energistyrelsen har modtaget bud på to ud af tre havvindmølleprojekter efter at introducere en helt ny model med statsgaranti for elpriserne. Dette er en vigtig ændring efter at tidligere havvindudbud ikke modtog nogen bud overhovedet.

Energi styrelsen har modtaget bud på to ud af tre planlagte havvindmølleprojekter, som er en opfølgning på et tidligere udbud fra 2024, hvor ingen selskaber havde indgivet bud.

De nye projekter afviger markant fra tidligere forsøg, da staten denne gang garanterer en mindstepris for den strøm, som havvindmøllerne producerer. Dermed påtager staten sig risikoen for udviklingen i elpriserne, hvilket ses som en vigtig ændring i strategi for at tiltrække private investorer til sektoren. Ifølge Energistyrelsen betyder modellen, at staten garanterer havvindproducenterne en fast pris for deres strøm med et netto-udbetalingsloft på henholdsvis 15,7 milliarder kroner for området Nordsøen Midt og 21,9 milliarder kroner for området syd for Hesselø.

Styrelsen har ikke offentliggjort, hvilke selskaber der har indgivet bud, hvor mange selskaber der har vist interesse, eller hvilken pris der er budt med. I alt udbydes tre arealer til etablering af nye havvindmølleparker. Projektet omfatter to områder i Nordsøen vest for Ringkøbing Fjord og et område syd for Kattegat-øen Hesselø. Det tredje område i Nordsøen har først budfrist i efteråret 2028.

De tre Parker skal tilsammen kunne levere strøm svarende til tre millioner husstandes forbrug, hvilket repræsenterer en betydelig udvidelse af Danmarks havvindenergisektor. Denne investering er central for at nå Danmarks målsætninger omkring vedvarende energi og klimaneutralitet. EnergiStylelsen har valgt at ændre sin tilgang til havvindudbud efter at være stødt på modstand på markedet.

Ved tilbudsfristens udløb for de første tre arealer havde styrelsen ikke modtaget et eneste bud fra interesserede selskaber, hvilket viste, at den oprindelige model ikke var attraktiv nok for private investorer. Denne situation fremtvang en grundlæggende revurdering af vilkårene for projekterne. Staten besluttede at introducere en prisgarantimodel, hvor producenter af havvindstrøm sikres mod risikoen for faldende elpriserne. En sådan model betyder, at private selskaber kan investere uden at skulle bære hele risikoen for prisfluktuationer på elmarkedet.

Dette er en betydelig incitament, da energipriser kan være uforudsigelige og påvirkes af mange eksterne faktorer såsom efterspørgsel, værdien af kulstof-kreditter og udviklingen på det europæiske energimarked. Statsgarantien betyder, at hvis elpriserne falder under det garanterede niveau, betaler staten differencen. Omvendt kan producenterne beholde en andel af overskuddet, hvis priserne stiger over det garanterede niveau, hvilket gør det til en win-win situation for begge parter under passende betingelser.

Havvindmølleparker repræsenterer en vigtig del af Danmarks strategi for at øge andelen af vedvarende energi og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. De tre planlagte Parker er kun nogle af mange projekter, som Danmark har planlagt for at styrke sin position som verdensføder inden for havvindenergi. Ved at sikre, at disse projekter gennemføres, opretholder Danmark ikke kun sit internationale ry inden for ren energi, men skaber også nye arbejdspladser inden for konstruktion, installation og vedligeholdelse af havvindmøller.

Derudover bidrager disse projekter til energiforsyningssikkerheden i Danmark og hele Nordeuropa ved at øge kapaciteten til vedvarende energiproduktion. Havvind har den fordel, at det kan producere strøm døgnet rundt, modsat solenergi, som kun producerer strøm i dagtimerne. De tre Parker, som er på tale her, skal tilsammen kunne levere strøm til tre millioner husstande, hvilket er en betydelig andel af Danmarks befolkning. Dette understreger vigtigheden af projekterne for landets energiforsyning og klimamålsætninger.

Trods statens prisgaranti vil projekterne stadig kræve betydelige kapitalinvesteringer fra private selskaber, så det er afgørende, at vilkårene gøres attraktive nok til at tiltrække seriøse bydere





