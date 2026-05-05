Ny bog afslører, at danske myndigheder vidste, Ukraine stod bag sprængningen af Nord Stream 1 og 2, men valgte at mørklægge sagen for at undgå en geopolitisk krise.

I Danmark blev efterforskningen af sabotagen mod gasledningerne Nord Stream 1 og 2 mørklagt, og ingen resultater blev offentliggjort. Ifølge Bojan Pancevski, forfatter og korrespondent for Wall Street Journal, vidste danske myndigheder, at Ukraine stod bag angrebet og valgte at lukke sagen ned for at undgå en geopolitisk krise.

Pancevskis kommende bog, der udkommer på engelsk til sommer, afslører interviews med ukrainske agenter, der tager ansvar for sprængningen. Dette indikerer, at den danske regering angiveligt har været vidende om Ukraines involvering hele tiden, men har valgt at undertrykke denne information, da den er ubelejlig og truer den politiske og økonomiske støtte til Ukraine. Efter sprængningen udtalte statsminister Mette Frederiksen, at sabotagen var en trussel mod EU og lovede øget samarbejde om beskyttelse af kritisk infrastruktur.

NATO's generalsekretær Stoltenberg tilbød også assistance. Imidlertid blev løfterne om samarbejde ikke realiseret, og Danmark lukkede ned for efterforskningen. Interessant nok var den hollandske premierminister Mark Rutte, der nu er NATO's generalsekretær, tilsyneladende vidende om planerne om sabotagen, da den hollandske militære efterretningstjeneste MIVD opsnappede information om ukrainske agenters planer og delte den med CIA og den tyske efterretningstjeneste BND. Rutte deltog i et EU-topmøde i Prag kort efter hændelsen, hvor han lovede at finde løsninger på de stigende gaspriser.

Den officielle danske efterforskning blev stoppet den 26. februar 2024, og politiet, PET og FE afviser at kommentere sagen. Pancevski hævder, at den hollandske efterretningsrapport blev delt med landene i regionen, og at Danmark derfor også har haft adgang til informationen. En retssag mod en fængslet sabotør er planlagt i Hamborg, og der er rygter om, at anklagemyndigheden vil forsøge at få sagen afvist, da sabotøren handlede under ordre.

Denne sag rejser alvorlige spørgsmål om Danmarks rolle i efterforskningen og den politiske motivation bag beslutningen om at lukke sagen





