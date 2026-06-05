Danmark imponerer mod Sverige: Spillerbedømmelser efter 2-1 sejr

Danmarks kvindelandshold slog Sverige 2-1 i en venskabskamp. DR Sportens kommentator og ekspert giver karakterer til de danske spillere, med højdepunkter fra Fløe, Harder og en taktisk masterclass fra træner Michelsen.

Danmark s kvindelandshold i fodbold leverede en imponerende præstation, da de onsdag aften besejrede Sverige med 2-1 i en venskabskamp. Sejren var et resultat af en stærk holdsatsning og flere individuelle toppræstationer.

DR Sportens fodboldkommentator Henrik Liniger og ekspert Arnela Muminovic har vurderet de danske spilleres indsats og givet karakterer. Her er deres dom over de danske spillere. Målmand Freja Thisgaard fik en sikker kamp, hvor hun stod godt imod de mange svenske indlæg og leverede en vigtig redning til sidst. Anfører og forsvarsspiller viste sig som et sikkert led i en velafstemt forsvarskæde, der afviste det meste og tog ansvar på indlæggene.

I forsvaret var der også godt spil fra Boye, der efter en lidt svagere første halvleg viste klasse og rutine i anden halvleg, da svenskerne pressede på. Emma Færge leverede en af sine bedste landskampe med hurtighed, god forudseenhed og styrke i duellerne, hvilket mindskede savnet af Stine Sandbech. Frederikke Thøgersen var oppe på sit vanlige høje niveau og klarede defensivt udfordringerne fra Johanna Rytting Kaneryd, samtidig med at hun havde offensivt overskud.

Midtbanen var præget af overraskelsen i startopstillingen, som greb chancen og leverede adskillige gode detaljer, både som afslutter og iscenesætter. Hun var en central del af Danmarks smukke 1-0 mål og bør få mere spilletid fremover. Sofie Bredgaard blev sat på en uvant defensiv midtbanerolle, men spillede den som om hun aldrig havde bestilt andet med stort overblik og vindende dueller. Også Svava løste en hård defensiv opgave med stor stabilitet og offensive input.

Den sidste midtbanespiller leverede en kæmpestor arbejdsindsats i samarbejde med Bredgaard og var uundværlig i det danske maskineri. Kampens helt store oplevelse var Fløe, som scorede til 1-0 og lagde op til 2-1. Hun tilfører holdet en helt ny dimension med sin styrke og evne til at skabe kaos i modstandernes forsvar. Vangsgaard arbejdede stenhårdt og lagde op til 1-0 målet, mens Harder, der startede på bænken grundet en mindre skade, kom ind og scorede sejrsmålet efter få minutter.

Janni Thomsen havde masser af arbejdsiver, men havde problemer med at falde ind i spillet. Endelig var landstræner Michelsens taktik et mesterstykke; han fandt nye løsninger trods skader og afbud og viste mod med sin offensive tilgang. Spillere som Mille Gejl, Josefine Hasbo, Sara Holmgaard, Sofie Junge, Cornelia Kramer, Rikke Marie Madsen, Isabella Obaze, Lene Christensen og Maja Østergaard fik for lidt spilletid til at blive bedømt.

Alt i alt var det en stærk dansk præstation, der lover godt for fremtiden. Holdet viste dybde og evne til at præstere under pres, og sejren over Sverige er et markant resultat i opbygningen mod kommende mesterskaber. De danske spillere kan være stolte af deres indsats, og fansene har grund til optimisme





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmark Sverige Kvindefodbold Spillerbedømmelser Landshold

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danmarks sommer: Tordenbyger, miljøkriser i Limfjorden og politiske omveltninger i ThistedEn omfattende dækning af dagens nyheder inkluderer det ustabile vejr med kraftige byger, miljøudfordringer i Limfjorden, en lokal politikers skifte til Venstre, dronning Marys deltagelse i en sportsbegivenhed og strategiske beslutninger i håndbold og vejinfrastruktur.

Read more »

Danmarks sikkerhedspolitik ændres efter at Marie Bjerre trådte ud af regeringenEfter at tidligere Europaminister Marie Bjerre er trådt ud af regeringen, så ligger ansvaret for Danmarks EU-politik på Udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussens bord. Regeringen har nu indstillet sig på en fremtid, hvor der venter store udfordringer for både Danmark og Europa.

Read more »

Lisbeth Bech‑Nielsen overtager ministerposten for beredskab - et løft for Danmarks digitale sikkerhedSF‑politikerens udnævnelse som minister for beredskab og samfundssikkerhed signalerer, at digital sikkerhed får høj prioritet. Hun fokuserer på kritisk infrastruktur, cybertrusler og styrkelse af kompetencer.

Read more »

Kirkeminister Ida Auken bekræfter Danmarks kristne rødder, men undrer sig over udeladelse i regeringsgrundlagDen nye kirkeminister Ida Auken fastholder, at Danmark er et kristent land, men kan ikke forklare, hvorfor denne formulering mangler i regeringsgrundlaget. En kendt præst og en Enhedsliste-politiker reagerer på udeladelsen, mens ministeren understreger kristendommens fortsatte betydning for landets civilisation og love.

Read more »