Danmark går videre til Eurovision Song Contest finale

Søren Torpegaard Lund imponerede seere og juryer fra hele Europa og klarede sig til finalen i årets Eurovision Song Contest. Danmark er dermed videre til finalen, og lørdagens Eurovision-finale bliver den første med et dansksproget bidrag siden 1997.

Forventningerne til Danmark i årets Eurovision Song Contest var på forhånd skruet helt op, og de forventninger blev i den grad indfriet ved torsdagens semifinale, da Søren Torpegaard Lund imponerede seere og juryer fra hele Europa og klarede sig til finalen.

Inden showstart var sangeren selv ret overbevist om, at aftenen nok ville ende med en finaleplads. Danmark er dermed videre til finalen, og lørdagens Eurovision-finale bliver den første med et dansksproget bidrag siden 1997. Faktisk var semifinalen ifølge bookmakere og fans også mest af alt en formsag, der lige skulle overstås, og danske Spil vurderede inden semifinale, at Danmark med 99 procents sandsynlighed ville gå videre. Som sagt, så gjort.

Selvom arrangørerne først offentliggør pointfordelingen fra torsdagens semifinale søndag, er det nu manges forventning, at Danmark kommer til at blande sig i topstriden, når den storslåede finale skal afgøres på lørdag. I alt ti lande klarede sig videre fra torsdagens semifinale, og i finalen får de ti lande fra torsdagens semifinale selskab af yderligere ti lande, der gik videre fra den første semifinale i tirsdags, samt fem forhåndskvalificerede lande.

Altså er der i alt 25 lande, der kæmper om sejren på lørdag. Blandt finaledeltagerne er storfavoritterne fra Finland, der forud for konkurrencen har fået en helt særlig tilladelse til at spille violin live, og Israel er også med i finalen og har forinden fået, der arrangerer Eurovision, på grund af en række reklamefilm, der strider mod konkurrencens regler.

Nu skal vi kun sove to gange mere, før vi er meget klogere på, om Søren Torpegaard Lund og Danmark for alvor får indfriet de store forventninger. På lørdag er der finale i Eurovision, og Danmark er selvfølgelig med. Du kan følge finalen lige her på dr.dk, hvor vi liveblogger direkte fra årets værtsby, Wien – og selvfølgelig også på DRTV og DR1





