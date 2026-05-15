Søren Torpegaard Lund og resten af den danske stab kunne endelig ånde lettere op, da Danmark blev kaldt op som næstsidste finalist i Eurovision-finalen. Med bidraget 'Før vi går hjem' brydes en 29 år lang tørke, da det er første gang siden Kølig Kaj med en dansksproget sang i 1997, at Danmark sikrede sig en plads i finalen.

Det er ikke sket siden Kølig Kaj sang 'Stemmen i mit liv'. Spændingen blev holdt helt til det sidste, da det torsdag aften stod klart, at Danmark sikrede sig en plads i Eurovision -finalen.

Søren Torpegaard Lund og resten af den danske stab kunne nemlig først ånde lette op, da Danmark blev kaldt op som næstsidste finalist. For med Søren Torpegaard Lunds bidrag 'Før vi går hjem' brydes en 29 år lang tørke. Ifølge Ritzau er der nemlig første gang siden Kølig Kaj kom i 'Eurovision'-finalen med en dansksproget sang i 1997. Ifølge hjemmesiden Eurovisionworld bliver det desuden den danske sang, der åbner ballet, når finalen løber af stablen 16. maj.

Søren Torpegaard Lund og hans hold af dansere ligger i øjeblikket lunt i svinget ved bookmakerne, som spår en tredjeplads til Danmark, mens Finland indtager førstepladsen og Grækenland kan sikre sig sølv. Kun tre gange tidligere har Danmark sikret sig titlen som vinder af den internationale sangkonkurrence. Senest var i 2013, da Emmelie de Forest sang sig ind i europæernes hjerter med sang 'Only Teardrops.

' Forud for hende vandt Grethe & Jørgen Ingmann i 1963 med 'Dansevisen' og Brødrene Olsen i 2000 med 'Fly on the Wings of Love,' som var en engelsk oversættelse af den originale sang 'Smuk som et stjerneskud.





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Danmark Søren Torpegaard Lund Før Vi Går Hjem Tørke Finalen Bookmakerne Finland Grækenland Triumf Tørken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Søren Torpegaard Lund's Eurovision-sang ændret efter Grand Prix-sejrSøren Torpegaard Lund, the Danish Eurovision hopeful, had to change the lyrics of his winning song 'Før vi går hjem' after the Danish Grand Prix due to Eurovisions' strict ban on profanity.

Read more »

Søren Torpegaard Lund klar til Eurovision: Beholder det vindende show fra DMGPDet danske Eurovision-håb Søren Torpegaard Lund tager sit prisvindende sceneshow med til Wien, komplet med den ikoniske blå boks og nye pyro-effekter.

Read more »

Søren Torpegaard Lund: Nye vinde i dansk Melodi Grand PrixSøren Torpegaard Lund har på rekordtid udviklet sig til et af de varmeste navne i årets Eurovision-felt, og optimismen breder sig som ringe i vandet blandt både eksperter og spilentusiaster. Danske Spil mærker tydeligt begejstringen blandt danskerne, og bookmakerne ligger Danmark helt fremme som tredje største favorit til at vinde hele konkurrencen.

Read more »

Søren Torpegaard Lund tror på Eurovision-sejr: Har opgivet én særlig ting for detDen danske Eurovision-favorit har afskåret sig helt fra en særlig nydelse for at holde sig i topform til den internationale sangkonkurrence – for han tror og håber selv på, han kan vinde hele balladen for Danmark.

Read more »