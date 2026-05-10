Danish runner surprises his mother with a bouquet of flowers at the Copenhagen Marathon and celebrates//Mothers Day

A runner surprised his mother with a bouquet of flowers at the Copenhagen Marathon on Sunday. He surprised her on a special day as it was the annual Copenhagen Marathon which usually takes place on the same day as the Mother's Day.

En løber overraskede sin mor med en buket blomster midt under maraton i København søndag. Se den rørende video her. Det var dagen, hvor det årlige Copenhagen Marathon løb af stablet og blev som traditionens tro afholdt i de københavnske gader.

Samtidig faldt begivenheden sammen med hyldestdagen for alle mødre – nemlig mors dag. Dog skulle maratonet ikke sætte en stopper for at give blomster til sin mor for den danske youtuber og influencer Christopher Stampe. Han formåede nemlig under sin løbepræstation at levere en buket blomster til sin mor, der stolt stod og heppede på sidelinjen.

'Jeg vidste, min familie kom for at heppe, og at de ville stå samme sted som mine venner. Så jeg sørgede for at købe en god buket, og så aftalte jeg med en ven, at han skulle stå 100 meter før, så jeg kunne få blomsterne, inden jeg så min mor,' fortæller han til B.T.

'Løbet betød meget for mig, men at huske Mors Dag og se, hvor rørt hun blev, var alt for mig,' siger han videre. Min mor blev så glad, hun var helt tom for ord, jeg tror hun sagde noget a la' det var da alt for meget, når du skulle løbe så hurtigt', fortæller Christopher Stampe om reaktionen.

Det var en stolt mor, der kunne kramme sin søn, der kom i mål efter at have løbet maratonet på under tre timer. Omkring 23.000 personer fyldte søndag gadebilledet i København – det var dog ikke uden et kortvarigt drama, da en bil pludselig trodsede afspærringen. Det kan du læse mere om





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Runner Surprise Mother Bouquet Of Flowers Marathon Mothers Day Short Drama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Decisive Showdown between Brøndby IF and AGF in Danish Cup FinalThe intense match will not only determine the Danish Cup champions but also provide crucial insights into the race for the Danish Superliga title. With only one point separating the two teams, the outcome of this game could significantly impact the title race.

Read more »

Copenhagen Marathon: Samtaler om vejr og løbetekstDe omkring 25.000 deltagere i Copenhagen Marathon vente på en optimal condition: hverken bagende sol, kraftig modvind eller silende regn er ønsket. Men, takket være vindprognosen, vil løbetaljer opleve rolige forhold. Nogle steder kan der komme en enkelt byge, mens der senere på eftermiddagen forventes at passere flere byger over byen. Således vil morgenvarmevejret være de køligere, men med skydække og skyer og i de østlige egne ventes perioder med skyer og byger.

Read more »

42-kilometers výhradeligt for kvinder og børn - Twice the Chance til ledelseThe Copenhagen Marathon of 2026 included a unique half marathon race exclusively for women and children, providing an opportunity for experienced runners like Line Petersen and Kamilla Thomsen to set their leadership skills to the test. The event also served as a platform for the Danish national championships, with Valdemar Meiling of Sparta Atletik & Løbet claiming victory in a close race.

Read more »

Drama på maratonruten til Copenhagen Marathon i KøbenhavnEn bilist Seagate Trail porovnancheršoo ignoreerde anvisninger og slog ind i ruten til Copenhagen Marathon, hvor omkring 23.000 løbere deltog. Ingen kom til skade. Løbsarrangørerne bekræfter, at de er i dialog med politiet.

Read more »