Danish News Headlines

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Der er netop udsigt til regn og byger i løbet af dagen over hele landet. Mest intenst ser det ud i det nordlige Jylland, hvor bygerne lokalt kan være kraftige med risiko for torden og skybrud.

Temperaturen vil svinge i takt med bygerne, og under skyer og regn vil den typisk være mellem 15 til 17 grader, men hvor solen får bedre fat, kan den lokalt nå op mellem 18 til 20 grader. En ny og omdiskuteret helikopterlandingsplads på Regionshospitalet Viborg har kun været i brug en enkelt gang siden indvielsen 11. april, viser tal TV MIDTVEST har fået indsigt i. Det bliver mest skyet med en del byger, som kan være kraftige og med torden.

Men der vil også komme solskin i perioder. Anders Peters fra Vejen og Peter Jensen fra Esbjerg skal lige se, hvordan det går ved de der højspændingsledninger. Det siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, til Jyllands-Posten. Ifølge Søren Søndergaard eksisterer trepartsaftalen ikke, fordi der siden aftalen i 2024 er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget.

Blandt andet i den nye firkløverregerings regeringsgrundlag, der blandt andet lægger op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. - Den oprindelige Grøn Trepart fra juni 2024 eksisterer ikke længere. Vi gik ud af rummet i juni 2024. Siden er de andre rejst videre, siger Søren Søndergaard til avisen.

Grøn Trepart blev udformet som et samarbejde mellem blandet andet Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering. Lørdag løb en ny type pride af stablen i Viborg. Neuro Pride har til formål at hylde menneskers mangfoldige hjerner. Én af personerne bag arrangementet er Kirsten Allan.

Hun har selv ADHD og har været med til at opbygge forskellige fællesskaber i Viborg for såkaldt neurodivergente. - Der er mange neurodivergente, der føler sig forkerte i samfundet. Man maskerer og gemmer lidt, at der er nogle ting, der er svære. Vi vil gerne lave et event, hvor vi afmaskerer.

Her er man lige præcis, som man vil være, siger Kirsten Allan - og fortsætter: Forsvaret etablerer et midlertidigt militært område ved banegården i Holstebro fra søndag morgen til mandag middag. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som har givet samtykke til det. Området etableres, fordi der skal flyttes militært materiel. Området afspærres fra søndag morgen klokken 6.30 til mandag klokken 12.00.

- Størstedelen af området befinder sig omkring banelegemet, hvor den almindelige borger i forvejen ikke må færdes, skriver politiet. Derudover vil det meste af Hjalmar Sørensens Vej/Vendersgade være spærret. Området vil være bevogtet af Forsvaret. Det oplyser politiet på Politi Update.

Den eftersøgte person er netop fundet. Politiet er fremme og har ikke brug for offentlighedens hjælp, skriver politiet klokken 19.26





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Weather Helikopter Landing Landbrug & Fødevarer Pride Event Nature Fire Military Area

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