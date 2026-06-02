Danish News Headlines

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Klokken halv fem i morges blev Bente Bitsch Petersen og Henrik Petersen vækket, og de fik hurtigt søvnen gnedet ud af øjnene. Beskeden var nemlig, at deres ti kvier havde indtaget en have i Fårup - omkring fire en halv kilometer fra deres hjem på Vindumvej nord for Rødkærsbro.

Danmarks største profil og anfører, Pernille Harder, er tvivlsom deltager i fredagens skæbnekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen. Bayern München-stjernen, som stammer fra Tulstrup ved Ikast, er mødt op i landsholdslejren i Odense med en muskelskade. - Det er ikke en alvorlig skade, men timingen er ikke så god. Jeg har trænet individuelt, og så må vi se, hvad jeg bliver klar til, siger Harder tirsdag eftermiddag.

Danmark tager med en sejr eller uafgjort mod Sverige et stort skridt mod VM i Brasilien næste sommer, men mister i første omgang til gengæld muligheden for at afgøre det selv med et nederlag. Hvad der kunne have været et ærgerligt øjeblik, blev vendt til et smukt et, da strømmen pludseligt gik under en koncert med Malte Ebert på spillestedet 18b i Harboøre. Uheldet er sket i retning mod Viborg mellem Ans og Rødkærsbro.

- Vi er på vej derud nu. Umiddelbart er der ikke melding om personskade, siger vagtchef Rasmus Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi. For få dage siden meldte Dansk Håndboldforbund ud, at der arbejdes med København som værtsby til slutrunderne i 2031 og 2032. Nu deler Mathias Gidsel sin holdning til forslaget.

Tirsdag klokken 11.11 rykkede Midtjysk Brand & Redning ud til en brand på Parkvænget i Frederiks, nord for Karup. - Da vi kom derud, var der ingen synlige flammer, men der har været ild i en blød stol. Ilden var næsten døet ud, fordi der ikke var mere ilt i huset, siger Lars Erik Leth, som er indsatsleder hos Midtjysk Brand & Redning. Beboeren i huset er en ældre person, som heldigvis ikke var hjemme under branden.

Dog var beboerens kæledyr til stede i rækkehuset, da der udbrød brand. - Der var en kat derinde, som ikke klarede den, lyder det fra indsatslederen, som fortæller, at der ikke kom andre til skade i forbindelse med branden. Tirsdag formiddag har Nordjyllands Politi, i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, anholdt to personer i Midtjylland, som formodes at have spillet en direkte rolle i to brandattentater.

De to personer er en 25-årig mand fra Vildbjerg ved Herning og en 18-årig mand fra Herning. Brandattentaterne skete i Kølvrå 26. marts og i Dronninglund 30. marts. Ingen personer kom til skade ved episoden i Kølvrå, men en hund døde i branden. Tidligere har Nordjyllands Politi anholdt tre andre personer i sagerne, som stadig sidder varetægtsfængslet.

De to mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring onsdag, hvor der vil blive anmodet om at få dem varetægtsfængslet. FC Midtjyllands Aral Simsir fik mandag debut for det tyrkiske landshold mod Nordmakedonien, men han er ikke med i den endelige VM-trup, som tirsdag er blevet skåret ned til 26 mand. Simsir er dog blandt tre spillere, som rejser med til Nordamerika som reserve.

Team Visma | Lease a Bike har nu bekræftet på et pressemøde, at løbschef Grischa Niermann forlader holdet. Sportsdirektør Marc Reef overtager Niermanns rolle som Head of Racing på holdet efter denne sæson





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