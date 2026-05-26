A collection of Danish news headlines, categorized and summarized.

For første gang er der lanceret anbefalinger til svømmefærdigheder. De fastsætter mål for, hvad børn, unge og voksne danskere bør kunne i det våde element.

Det er TrygFonden, SvømDanmark, DGI og Dansk Skoleidræt, der står bag anbefalingerne. Efter mandagens Royal Run gav kronprinsen Christian et eksklusivt interview til TV 2s kongehusreporter Marie Rønde, hvor han fortalte om at falde til i rollen kronprins. Dronning Mary har for kort tid siden reageret på dronning Margrethes indlæggelse i et interview med TV 2 ved Royal Run. USA vil enten indgå en 'god aftale' med Iran eller håndtere situationen 'på en anden måde'.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Marco Rubio, til pressen i Indiens hovedstad, New Delhi, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Her understreger han, at USA fortsat vil give diplomatiet en reel chance, før 'andre muligheder' udforskes. Kronprins Christian afbrød en flere dage lang militærøvelse på løjtnantuddannelsen for at løbe fem kilometer til Royal Run i Ringkøbing – og han tror, han er kongefamiliens hurtigste.

Stjernecastet bag serien 'De bedste år' svarer på, hvornår de virkelig har skulle minde sig selv om, at de stod midt i 'de bedste år' som forældre. Se serien på TV 2 Play. Rusland har natten til søndag rettet et større angreb mod Ukraines hovedstad, Kyiv. To personer meldes dræbt, og adskillige er såret, oplyser Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko.

Den danske angriber har fundet målformen ret sent i sæsonen, hvor han nu har scoret i de to sidste kampe. Spændingerne i landet er siden torsdag øget, da en tyrkisk domstol besluttede, at lederen for det tyrkiske oppositionsparti CHP, Det Republikanske Folkeparti, Özgür Özel, skal udskiftes på posten. I nat dansk tid affyrede en person skud ved Det Hvide Hus. Den amerikanske sikkerhedstjeneste Secret Service har efterfølgende oplyst, at den mistænkte er død.

Der var uenighed i forræder-gruppen om, hvem der skulle beholdes på slottet og hvem, der skulle myrdes. Hør podcasten 'Fanget af Forræder' med Mathias Helt, der har besøg af forræderne Mallu og Emil, i din foretrukne podcastapp. Jonas Vingegaards tredje etapesejr i Giro d’Italia har gjort ham til første dansker med førertrøjen i løbet. Mette Frederiksen er udpeget som ny kongelig undersøger, og et intensivt forhandlingsforløb begynder i morgen, søndag





Swimming Skills Royal Run Iran-US Relations Kronprins Christian Sweden-Ukraine Conflict Giro D'Italia Mette Frederiksen

