A collection of Danish news headlines and summaries, categorized and tagged with up to five keywords.

Iriserende skyer er et optisk fænomen, hvor skyer farves i regnbuens farver. Ifølge TV 2 Vejr opstår det, når solens stråler afbøjes i mikroskopiske, ensartede iskrystaller eller vanddråber.

I semifinalen ved ATP 1000-turnerignen i Rom mellem Casper Ruud og Luciano Darderi var Darderi helt sin egen. Han gik på banen med solbriller trods gråvejr, bestilte kaffe og endte i diskussion med en tilskuer. Jonas Vingegaard satte konkurrenterne til vægs, da han tog sejren i den første bjergetape af dette års Giro d'Italia. Alle højdepunkter kan ses på TV 2 Play.

Etaper sendes på HBO Max og Kanal 5. Du kommer næppe igennem Forræder-spillet uden at blive udfordret på din moral og etik - så hvor 'onde' er deltagerne fra 'Forræder - ukendt grund' egentlig? Vi har undersøgt deres 'dark-factor' med en test udviklet af forskerne Morten Moshagen, Ingo Zettler og Benjamin E. Hilbig. Tag selv testen her.

Et foto af den amerikanske og kinesiske delegation er blevet kritiseret for at vise at der ingen kvinder er til stede i forhandlingslokalet. Antallet af butikstyverier har været stigende siden 2020, og ifølge en Wilke-undersøgelse har 39 procent af HK Handels medlemmer oplevet at konfrontere en butikstyv. Blandt dem har 13 procent oplevet trusler om vold fra tyven, mens 10 procent har oplevet decideret vold.

Troels Lund Poulsen (V) taler om partiets holdning til rent drikkevand og en fremtidssikring af rent grundvand. Begge dele blev heftigt diskuteret under folketingsvalgkampen. Dronning Margrethe har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter at hun torsdag eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Det oplyser kongehuset.

Dronning Margrethe er torsdag eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, men er ved godt mod, skriver kongehuset. Gærede frugter og planter, der er gået i forrådnelse har fået et fransk militært politikorps til at advare bilister imod hjorte og andre dyr, der er blevet beruset efter at have spist frugten og planterne. Ifølge korpset skal man køre særligt forsigtigt for at undgå et sammenstød, da dyrene opfører sig meget uforudsigeligt.

Ved sjette etape af Giro d'Italia udspillede sig en grim situation, hvor unge tilskuere morede sig med at skubbe rytterne, da de passerede. Alle højdepunkter kan ses på TV 2 Play. Etaper sendes på HBO Max og Kanal 5. Kylian Mbappé er blevet en upopulær mand i Real Madrid, og det var tydeligt, da han blev skiftet ind til en stor pibekoncert på Bernabéu.

Det var en tydelig skuffet Bo Svensson, der stillede op til interview efter FC Københavns 0-1 nederlag til FC Midtjylland. Storbritanniens sundhedsminister, Wes Streeting, forlader sin post, og udtræder af Keir Starmers regering som den første minister. Også en række viceministre, der rangerer under en minister i landet, har trukket sig. Den afgående sundhedsminister, Wes Streeting, skriver, at det nu står klart, at Starmer ikke vil lede Labour-partiet til det næste parlamentsvalg





