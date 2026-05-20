Danish Language Is Spattered With Insults About Women, While Men Are Left Out

Per Vers, a famous Danish rapper and word master, reveals that there are far more demeaning words about women compared to men, particularly focusing on excessive aging, speaking, or having sex. He also mentions that hurtful and demeaning words about women have emerged post 2021. However, words about men are largely consistent. Per Vers also speaks on "nosser", a sensitive part of a man which receiving a blow can be quite painful. Female health-referencing words are re-introduced and there is also reference to the extreme muscles business, known as "looksmaxxing".

Det danske sprog er spækket med ord for kvinder, der fylder for meget, siger for meget eller har for meget sex, og der er betydeligt flere nedsættende ord om kvinder, end der er om mænd.

Desuden er der kommet flere nedsættende ord om kvinder til siden 2021, mens antallet af nedsættende betegnelser for mænd er stort set uændret. Til den mission har programmet hidkaldet rapper Per Vers. Han arbejder med ord og er blevet landskendt for sit sofistikerede og opfindsomme sprogbrug. Se for eksempel, hvordan han rimer 'Jeg var ik' et vakkert barn' med 'langt nakkegarn' i sangen 'City of Dreams' (2005), som handler om hans opvækst i byen Gram.

Per Vers vandt freestylekonkurrencen MC Fight Night i starten af sin karriere for 25 år siden. Dengang gik en stor del af hans arbejdsliv med at stille sig op foran fremmede mennesker og kalde dem grimme ting, fortæller han. Men Per Vers var foran sin tid og nægtede allerede dengang at tale nedsættende til folk på baggrund af deres seksualitet. Ordet "nosser" er det mest følsomme, mindst modstandsdygtige, der sidder på en mandekrop.

Hvis du puster til dem, så sværger jeg, at det gør ondt. Så hvorfor fanden er det positivt at have nosser? I stedet kunne man sige: 'Du har ingen livmoder', 'livmoderløs' eller 'æggestokkeløs'. Ingenting tyder på, at Per Vers har svært ved at komme med en anden slags ord.

Som inspiration til det andet skældsord er han gået på opdagelse dybt inde i manosfæren, som ifølge ham er "verdens mest skræmmende sted at opholde sig", og den megetextreme metode, hvor nogle mænd slår sig selv på kindbenene med en hammer for at skabe mikrofracturer ud fra en tanke om, at det skulle vokse stærkere sammen. Tilsvarende forestiller sig han et tredje skældsord, efter at han har fundet en bedre måde at tale om 'looksmaxxing' på (tilsynshandling) - at han er træningstaber.

