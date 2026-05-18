Danish Ice Hockey Team Loses Against Sweden in Penalty Shootout

The Danish ice hockey team experienced a setback in their efforts to qualify for the semi-finals, losing 6-2 to Sweden in a close game, despite their uphill battle throughout the tie.

Der var intet at stille op for det danske ishockeylandshold i kamp to ved VM mod Sveriges storfavoritter. Et koncentreret og effektivt svensk hold vandt 6-2 i en kamp, hvor dansk kampiver ikke kunne opveje den store forskel på kvaliteten af spillermaterialet.

Skal Danmark have point med fra sådan en overmatchning, kræver det en masse medgang og en målmand, der spiller en fantomkamp. Nederlaget efterlader Danmark uden point efter to kampe i gruppespillet. Holdet kommer på en mindst lige så vanskelig opgave mandag mod Canada, inden der venter to hviledage og derefter mere menneskelig modstand. Svenskerne satte kursen i første periode, hvor de to garvede NHL-backer Mattias Ekholm og Oliver Ekman-Larsson lavede hver deres mål fra en nærmest identisk position.

Begge scoringer faldt, mens Sveriges stortalenter Viggo Björck og Ivar Stenberg var på isen sammen. Dem havde de danske spillere generelt svært ved at indfange. Danskerne kom i vejen for en masse, men havde spillemæssigt svært ved at hænge på og fik ikke udnyttet de få muligheder, der bød sig. Linus Karlsson og Mads Søgaard ramles sammen under opgøret.

Både Christian Wejse og Nick Olesen røg i skammekrogen for at give modstanderne et par på skrinet, men de blågule var heller ikke for fine til at dele ud i de uautoriserede nærkampe. På et af dem fik Mikkel Aagaard pyntet på cifrene otte minutter før tid





