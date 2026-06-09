Danish Government Aims to Phase Out Imported Biomass in Energy System

The Danish government has announced its intention to phase out the use of imported biomass in the country's energy system, aiming to reduce the reliance on imported wood pellets for heating and electricity production. The move is part of the new government's commitment to sustainability and reducing greenhouse gas emissions.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor er alle artikler frit tilgængelige for alle læsere. Det skal være slut med importeret biomasse i det danske energisystem, hvis det står til Danmarks nye regering.

Varmekilden har været stærkt udskældt for bl.a. at skade biodiversiteten og udlede store mængder CO2. Firkløverregeringen har i sit regeringsgrundlag lagt op til, at man vil kigge på, hvordan man kan udfase brugen af importeret biomasse i det danske energisystem. Der har været heftig debat om den, men nu er det muligvis snart slut: Danmark skal ikke længere importere træpiller fra f.eks. USA, Canada og de baltiske lande for at varme danske hjem op og producere strøm.

Det fremgår af regeringens politiske grundlag, hvor det lyder, at man agter at fremlægge en plan ‘med ambition om at udfase brugen af importeret biomasse så hurtigt, som det er forsvarligt. ’ Den nye regering skriver også, at man i planen vil tage højde for effekterne for det samlede energisystem og muligheden for at fremme geotermi. Afbrænding af biomasse har længe været heftigt diskuteret.

Forskere og klimaorganisationer har i årevis sat spørgsmålstegn ved brugen af energiformen, der ifølge kritikere udleder for store mængder CO2 og skader biodiversiteten i skovene. I august sidste år stillede en række aktører – herunder Danmarks nye miljøminister og daværende præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding – seks forslag til at skære drastisk ned på brugen af træbaseret biomasse i det danske energisystem. Et af de seks forslag lød netop på at etablere et importstop for træ til afbrænding.

Også regeringens eget klimaråd har flere gange anbefalet en udfasning. Her er næstforperson Bo Jellesmark Thorsen tilfreds efter at have læst formuleringen i regeringsgrundlaget.

‘Det er rigtig positivt med en ambition i den her retning. ’ Nogle kritikere peger på, at det er misvisende, at biomasse i dag ikke bliver registreret i klimaregnskabet herhjemme, men derimod opgøres som CO2-neutralt.

‘Vi taler så meget om transport og landbruget som nogle af de største klimasyndere, men vi taler ikke om den største af dem alle, fordi den statistisk set er defineret væk,’ har adm. direktør i energikoncernen Ewii, Lars Bonderup Bjørn, tidligere udtalt til ‘Hvis Danmark for eksempel baserer opfyldelsen af vores 2050-mål på samme eller måske endda stigende import af biomasse, risikerer man, at udledningerne øges i udlandet. ’ Også mængderne er blevet kritiseret – for i dag bruger Danmark mere biomasse, end vi selv kan producere.

Og det skader biodiversiteten, når vi er nødt til at fælde skov både herhjemme og i udlandet for at få nok volumener. Et forhastet stop for brug af biomasse kan potentielt gå ud over elforsyningssikkerheden og potentielt øge varmepriserne. Fortalere for at bruge biomasse har derimod løbende peget på, at der er bæredygtige måder at producere træmassen på, og at genplantning af skov er med til at få klimaregnestykket til i sidste ende at gå i nul.

Samtidig erstatter biomasse fossile kilder som gas og kul. Og fortalere for energiformen har tidligere argumenteret, at dén klimaeffekt også bør tælles med i regnestykket.

‘Træbaseret biomasse blev i første omgang indført for at udfase brugen af kul i vores energisystem, og det har været med til at kunne udfase det både hurtigt og omkostningseffektivt,’ lød det fra Martin Wied Dam, der er afdelingschef for marked, varme og intelligent energi i Green Power Denmark, tilbage i august i et interview med ‘Med regeringens ambitioner om at reducere brugen af biomasse er der kommet andre boller på suppen end de seneste par år. At man havde planer om at begrænse importen af træ til energi.

Det skete i forbindelse med, at Klimarådet havde lagt op til netop at reducere importen af bl.a. biomasse.

‘Jeg er enig i, at man skal bruge alle ressourcer med omtanke, også de biogene. Men jeg synes, man skal være påpasselig med at lave alt for firkantede målsætninger,’ lød det fra den daværende minister. Ifølge ministeriet er det danske forbrug af biomasse allerede på vej ned





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