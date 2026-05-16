Danish Footballer Anton Søjberg Experiences Life in Indian League

Anton Søjberg, a Danish professional footballer, has been making headlines in Kolkata, India, after securing a point for his club East Bengal FC with a late equalizer against Bengaluru FC. He shares his experiences of playing in the Indian league and the unique challenges he faces.

Men i den indiske millionby Kolkata drejer folk hovedet, når Anton Søjberg går forbi. Ikke kun fordi han som en blond, nordisk mand skiller sig ud fra menneskemylderet, men især fordi han spiller professionel fodbold i den lokale klub East Bengal FC og for nyligt sikrede holdet point med en udligning i de sidste sekunder mod ligakonkurrenterne Bengaluru FC.

- Lige siden har jeg ikke kunnet gå i fred på gaden uden at skulle stoppe op og tage selfies, hvor end jeg går hen. Fansene, jeg møder, siger tak, fordi det betyder så meget for dem, siger Anton Søjberg til DR Sporten. - Det er meget vildt at prøve kontra at spille hjemme i Danmark eller i USA, for her ved alle, hvem jeg er.

De fleste unge fodboldspillere har prøvet at ligge vågne om natten, forstyrret af store fremtidsdrømme. Om at kunne forsvare som Daniel Agger, drible som Pernille Harder, blive et stilikon som David Beckham og score mål i massevis som Harry Kane og Tonni Adamsen. Anton Søjberg har haft samme type drømme, men fodboldens veje er uransagelige, må den 25-årige angriber efterhånden konstatere.

På trods af sin relativt korte karriere har han, udover divisionsfodbold i Danmark, allerede slået vejen forbi Island, Færøerne, USA og nu Indien. Anton Søjberg er blot én af mange danskere, der i de seneste år er søgt uden for landets grænser for at spille professionel fodbold. For første gang er antallet af danskere på kontrakt i en udenlandsk fodboldklub rundet 400.

Blandt de mest populære destinationer er nabolande som Norge, Sverige og Tyskland, mens store fodboldnationer som England og Italien også tiltrækker mange spillere med rødbedefarvet pas. Blandt andre Andreas Skovgaard Larsen, der spiller for FC Malisheva i Kosovo, Ramus Dupont Lindén, der spiller for Marsaxlokk FC på Malta, og altså Anton Søjberg, der spiller for East Bengal FC i Indien. - Kampene er nogle gange lidt mere udisciplineret, og det er lidt mere følelsesbetonet.

Men det er meget sjovt at opleve, siger Andreas Skovgaard Larsen, der til daglig spiller for FC Malisheva i Kosovo. - Jeg fik tilbuddet og tænkte, at jeg altid kunne give det et skud. Hvis det ikke gik, kunne jeg bare komme tilbage til Danmark og finde en anden divisionsklub. Hvem ved, om det ville blive det eneste udlandseventyr, jeg ville få i min karriere? siger Rasmus Dupont Linden, der til daglig spiller for Marsaxlokk FC på Malta.

- Varmen spiller rigtig meget ind hernede. Den intensitet, vi har hjemme i Superligaen eller første division, kan man ikke spille med her, fordi det er alt for varmt. Så det er meget mere taktisk, og om ikke at give det første mål væk, siger Anton Søjberg. - Alle fodboldspillere drømmer om at spille i en top-5-liga med de helt store penge og spille på de mest berømte stadioner mod de bedste spillere.

Men det er bare langt de færreste, der kommer til at opleve det, siger Anton Søjberg. - Jeg har aftalt med mig selv, at jeg vil have noget ud af min fodboldkarriere. Jeg vil ikke bare ende med at have spillet 200 divisionskampe på de samme 20 stadioner i hele min karriere. Det var ikke planlagt, at Anton Søjbergs næste karriereskridt blev til indisk fodbold, da kontrakten med amerikanske Monterey Bay udløb ved årsskiftet.

Sent i transfervinduet kom Anton Søjbergs agent med den specielle mulighed. - Det var jo kun en tre-måneders kontrakt, jeg skulle have, og jeg kunne være hjemme igen til sommer, hvis alt gik galt. Der var fine penge i det, så hvorfor ikke? Jeg ville jo i hvert fald blive en oplevelse rigere.

- Jeg lavede min research omkring klubben og ligaen, og jeg kunne se, at fodbold er rigtig stort i Indien, og samtidig er det en stor klub. I løbet af to dage fik angriberens videoer på Instagram omkring en million visninger, og da han landede i lufthavnen, var over 50 fans mødt op med blomster og for at få taget et billede med klubbens nye udenlandske indkøb. Anton Søjberg blev budt varmt velkommen til East Bengal FC i lufthavne





