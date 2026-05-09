Danica udlyser mail til danske nygifte for at forebygge pensionstyveri

Danica udlyser en ny strategi for at kampanjere imod pensionstyveri blandt nygifte i Danmark. Et nyt tiltag opfordrer alle nygifte til at tage snakken om, hvorvidt deres pensionsopsparinger vil blive delte, hvis de en dag skulle blive skilt.

Coop klar med massiv satsning i ca. 900 butikker: Kunder i Kvickly, Brugsen mm. vil kunne se forskellen Når bryllupsklokkerne ringer, og kærligheden spirer, er det de færreste, der tænker på pension.

Men det bør de måske gøre. En ny undersøgelse, Voxmeter har lavet for Danica, viser, at hver tredje dansker ikke er klar over, at pensionsformuen ikke bliver delt ved en skilsmisse. Det kan især være en udfordring for kvinder, der i gennemsnit har en pensionsformue, som er 24 pct. lavere end mænds. Derfor vil pensionsselskabet Danica med et nyt tiltag opfordre alle nygifte til at tage snakken om, hvorvidt deres pensionsopsparinger skal deles, hvis de en dag skulle blive skilt





