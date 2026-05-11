Danfoss Navigerer i Energikrisen med Fokus på Grøn Omstilling og Elektrificering

Energikrisen presser omkostningerne, men skaber samtidig en massiv efterspørgsel på Danfoss' energieffektive løsninger og teknologier til elektrificering.

Danfoss , en af Danmarks største industrigiganter, befinder sig i en kompleks situation, hvor globale energikriser fungerer som både en katalysator for vækst og en kilde til økonomisk pres.

Kristian Strand, som bestrider posten som direktør for Climate Solutions, leder et forretningsområde, der udgør en tredjedel af koncernens samlede aktiviteter og omsætning. Med en total omsætning på omkring 70 milliarder kroner og en globalt fordelt arbejdsstyrke på 12.000 ansatte fordelt over 37 fabrikker, spiller denne division en central rolle i den grønne omstilling. De løsninger, Danfoss leverer, spænder fra avancerede varmepumper og kompressorer til intelligente ventiler og systemer til køling og varmegenvinding.

I en tid, hvor verden skriger på hurtigere elektrificering, står virksomheden som en nøglespiller, der kan levere den nødvendige teknologi til at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Kristian Strand understreger, at teknologien allerede er til stede, og at det nu handler om den praktiske implementering af omstillingen for at sikre energiforsyningen. Paradokset ved den nuværende situation er, at mens stigende priser på olie og gas skaber store udfordringer for mange virksomheder og private husstande, forbedrer det samtidig forretningsgrundlaget for Danfoss.

Når energipriserne stiger, bliver investeringer i energieffektivitet langt mere attraktive. For eksempel har tilbagebetalingstiden for intelligente styringssystemer på køleanlæg eller omformere til transportbånd været reduceret markant, hvilket gør beslutningen om at opgradere udstyr lettere for kunderne. Historisk set så man en lignende tendens i 2022, hvor Ruslands lukning for gassen førte til en omsætningsvækst på 36 procent for koncernen, hvoraf en betydelig del var organisk. Men denne vækst kommer ikke uden omkostninger.

Kristian Strand er ærlig omkring, at råvarepriserne stiger, og at kunderne føler presset på deres budgetter. Det er en situation, hvor virksomheden vinder markedsandele på grund af behovet for besparelser, men samtidig skal kæmpe mod stigende interne omkostninger. I det private marked er sammenhængen mellem energipriser og efterspørgsel næsten lineær. Så snart gas- og oliepriserne stiger, eksploderer interessen for varmepumper.

Under den foregående krise i 2022 oplevede markedet i Europa nærmest et kaos af efterspørgsel, hvilket førte til rekordhøje salgstal og en vækst på 67 procent på det danske marked. Dette skabte dog også udfordringer i form af komponentmangel og lange leveringstider. Strand påpeger desuden, at visse statslige støtteordninger i EU, hvor op mod 100 procent af prisen blev dækket, kan have skabt en kunstig udvikling, som ikke nødvendigvis er bæredygtig på lang sigt. For erhvervskunderne er billedet mere nuanceret.

Mange af de mest oplagte optimeringer blev gennemført under den første bølge af krisen, og nu ser man en tendens til, at nogle virksomheder holder igen med investeringerne, mens de forsøger at navigere i et usikkert økonomisk landskab. Alligevel spiller forsyningssikkerhed en stadig større rolle som drivkraft for investeringer. På det politiske plan er der en fornyet opmærksomhed på elektrificering og uafhængighed af eksterne energileverandører.

EU-Kommissionen, med Dan Jørgensen i spidsen for energipolitikken, har præsenteret værktøjer og tilskudsmuligheder, der skal fremme den grønne omstilling. For Danfoss er disse politiske udmeldinger positive, men der er en vis skepsis over for, om ordene bliver omsat til konkrete handlinger og stabile rammebetingelser. Virksomheden efterspørger klare kursændringer og faste rammer, som gør det muligt for både producenter og kunder at planlægge langsigtet. Samtidig kæmper Danfoss med de logistiske udfordringer, som den globale uro medfører.

Fragtraterne er steget voldsomt, og på visse luftfragtruter har priserne været oppe med over 180 procent. Dette lægger et betydeligt pres på marginerne og kræver en ekstremt stram styring af forsyningskæden. På trods af disse udfordringer forbliver visionen klar: at drive verden mod en mere effektiv og elektrificeret fremtid, hvor teknologien tjener både klimaet og økonomien





