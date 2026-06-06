Dan Rachlin undskylder skarp kritik af syge kronprinsesse Mette-Marit

Medietalsmand Dan Rachlin har undskyldt for sin tidligere skarpne kritik af kronprinsesse Mette-Marit, hvor han blandt andet antydede, at hun udnyttede sin lungesygdom. Undskyldningen kommer efter melding om, at hun skal have en lungetransplantation. I sin kritik i april anklagede han hende for at være uden respekt for institutionen og for dårligt mor til sin søn, der er anklaget for voldtægt.

I april antydede Dan Rachlin , at kronprinsesse Mette-Marit spillede på sin lungesygdom for at få medfølelse, mens kritikken rettede sig mod hendes søn Marius Borg Høiby , der er anklaget for voldtægt.

Han medgiver nu, at hans kritik var for skarp og upassende, da han satte hendes sygdom i forbindelse med folkes opinion. Han erkender, at lungesygdommen ikke burde have været en del af hans kritik. Undskyldningen følger efter nyheder om, at Mette-Marits tilstand er blevet så alvorlig, at hun har brug for en lungetransplantation. I april skrev Dan Rachlin på Facebook, at Mette-Marit var "ubegavet" og uden respekt for institutionen, og at hun havde en "hed kommunikation" med en "ondsindet serieforbryder".

Han kritiserede også hendes evner som mor og heftede sig ved, at hendes søn Marius står til anklage for flere voldtægter. Han skrev, at man kanargumentere for, at hun ikke er ansvarlig for sin voksne søns handlinger, men at penge, prestige, magt og goder kommer med en pris





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