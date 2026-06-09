Dagplejebørn besøger ældre i projekt Bedste-haver i Odense

I et års tid har projektet Bedste-haver i Odense Vest bragt dagplejebørn og pensionister sammen i haver for at styrke tværgenerationsmøder. Have-vært Ingelise Hammer udtrycker stor begejstran for besøgene, som inkluderer legetøj og havearbejde. Trods positiv opbakning er der kun tre aktive have-værter, og der søges flere. Dagplejer Anni Christensen fortæller om gavnlige erfaringer for både børn og ældre.

I Odense Vest har dagplejer Anni Christensen og de dagpleje børn , hun passer, en særlig rutine hver fjortende dag. De deltager i projektet Bedste-haver, der har kørt i omkring et år.

Formålet med projektet er at skabe flere møder mellem de yngste og de ældre generationer ved at besøge lokalområdets pensionister i deres haver. En af disse have-værter er Ingelise Hammer, en pensionist, der glæder sig meget over besøgene. Hun har sågar købt legetøj i genbrugsbutikker, som børnene kan bruge, når de kommer. Ingelise Hammer udtrycker stor fornøjelse med ordningen og kalder det et livsgivende projekt, der giver hende mulighed for at være omkring små børn, som hun elsker.

Under besøgene brings der også aktivitet i haven, hvor børnene og Ingelise Hammer sammen planter blomster og vander dem, så der bliver pletter at hoppe i. projektet har i øjeblikket kun tre aktive have-værter, og dagplejerne søger aktivt efter flere, der vil deltage. Anni Christensen oplever, at besøgene giver noget værdifuldt både for de ældre og for børnene, ved at skabe fællesskab og glæde på begge sider





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Tværgenerationsmøder Dagpleje Ældre Have Odense Bedste-Haver Pensionister Børn Fællesskab

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