Daginstitutioner er ikke til for mødre, de er til for børn

Daginstitutioner skal være steder med høj faglighed, tid til nærvær og stærke fællesskaber, hvor alle børn bliver set og får mulighed for at udvikle sig. En fortælling om, at daginstitutioner blev oprettet for at give kvinder mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, er groft forsimplet og underkender kvinders historiske rolle i samfundet. Vi skal turde insistere på, hvad daginstitutioner egentlig er til for, og ikke reducere dem til et spørgsmål om at frigøre mødre eller arbejdskraft.

Daginstitutioner er ikke primært skabt for at lette mødres hverdag, men for at sikre børn s udvikling og trivsel. Det er vigtigt at genoverveje, hvad daginstitutioner egentlig skal være: steder med høj faglighed, tid til nærvær og stærke fællesskab er, hvor alle børn bliver set og får mulighed for at udvikle sig.

En fortælling om, at daginstitutioner blev oprettet i 1960’erne for at give kvinder mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, er blevet så udbredt, at den næsten fremstår som en selvfølge. Men denne fortælling er groft forsimplet og underkender kvinders historiske rolle i samfundet. Kvinder har altid arbejdet, især kvinder fra under- og arbejderklassen, og at reducere daginstitutionernes oprindelse til et spørgsmål om kvinders indtog på arbejdsmarkedet er både historieløst og underkender kvinders faktiske bidrag til samfundet.

Dette narrativ ændrer også vores syn på børn, forældre og det fælles ansvar, daginstitutionerne bygger på. Daginstitutioner blev ikke skabt for de voksnes skyld, men fordi vi som samfund erkendte, at børns udvikling og trivsel ikke er et udelukkende privat anliggende, men et fælles ansvar. Ambitionen var og er at skabe lige muligheder for alle børn, uanset baggrund, og at give dem en god start på livet.

Når vi reducerer daginstitutioner til et spørgsmål om at frigøre mødre eller arbejdskraft, flytter vi fokus væk fra børnene, og det har konsekvenser. For så bliver det let at pege på forældrene, især mødrene, når der er udfordringer i daginstitutionerne. En nylig undersøgelse viser, at hver femte forælder har overvejet hjemmepasning på grund af dårlig kvalitet i dagtilbud. Dette pres risikerer at skubbe både ligestilling og børns fælles rettigheder i den forkerte retning.

Samtidig overser vi det grundlæggende spørgsmål om, hvad daginstitutioner egentlig er til for i dag. Pædagoger går på arbejde for børnenes skyld, for at skabe trygge fællesskaber, udvikling og livsduelighed. Det betyder ikke, at forældre ikke er vigtige, men at vi som samfund ikke kan fralægge os ansvaret. Når kvaliteten halter, er løsningen ikke at sende børnene hjem, men at løfte kvaliteten.

Vi skal turde insistere på, hvad daginstitutioner er, og hvad de skal være: steder med høj faglighed, tid til nærvær og stærke fællesskaber, hvor alle børn bliver set og får mulighed for at udvikle sig. Som nyvalgt forperson i Forældrenes Landsorganisation og med et nyvalgt Folketing på Christiansborg håber jeg, at dette bliver udgangspunktet for fremtidens samtale om daginstitutionerne.

Alle børn er alles ansvar, og det ansvar løfter vi bedst i fællesskab, ikke ved at placere det tilbage i hjemmet eller på mødres skuldre. Dette er en blog, og indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.





