Dagens overblik: Frifindelse i EU-svindelsag, gaslækage i Thisted og flere færdselssager

En tidligere viceborgmester frifindes, en gasledning brydes, og politiet har travlt med færdselssager i Midt- og Vestjylland.

En række hændelser har præget Midt- og Vestjylland de seneste dage. I Retten i Viborg blev den tidligere viceborgmester i Skive Kommune, Mogens Birkelund (K), onsdag frifundet i en sag om svindel med EU-midler.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for, at Birkelund via sit firma skulle have svindlet med EU-midler for 765.750 kroner i 26 tilfælde ved at opnå uberettigede udbetalinger til energispareprojekter. Dommeren og de to domsmænd fandt dog ikke, at forholdet faldt ind under paragraf 289 om uberettiget vinding, og Birkelund blev derfor frifundet. Sagen har vakt opsigt, da den omhandler offentlige midler og en tidligere kommunalpolitiker. I Thisted måtte brandfolk rykke ud til et brud på en gasledning tirsdag.

En gravemaskine havde ramt ledningen i forbindelse med gravearbejde. Indsatsleder Kristoffer Stentoft Holm fra Nordjyllands Brandvæsen oplyser, at ledningen lå cirka 90 centimeter nede, men afveg tilsyneladende fra tegningerne. Gasforsyningsselskabet arbejdede på at lukke for lækagen, mens brandfolk sikrede området og sørgede for, at ingen kom til skade. Heldigvis forløb hændelsen stille og roligt, og der var ikke fare for omkringboende.

Indsatslederen fortæller, at de fortsat kortlægger ledningsnettet for at kunne lukke hullet endeligt. Politiet har også haft travlt med færdselssager. På Mors blev en 33-årig mand stoppet tirsdag eftermiddag og sigtet for fire forhold: at køre med forfalskede nummerplader, at køre uden kørekort (da det var frakendt), at være påvirket af narkotika (en blodprøve blev taget) og at besidde euforiserende stoffer. Bilen blev ransaget, og en mindre mængde stoffer blev fundet.

I Skjern blev en 22-årig ukrainer fra udrejsecentret Kærshovedgård standset natten til onsdag. Han blev sigtet for at køre uden førerret, da beboere på udrejsecentre ikke må have kørekort, og for at køre bil overhovedet. Bilen tilhørte en 41-årig cubaner, som også bor på centret, og han blev sigtet for at overlade bilen til en, der ikke må køre. I Lemvig blev en 39-årig udenlandsk statsborger anholdt tirsdag aften på en restaurant.

Ifølge politiet var han beruset og truende, og han blev sigtet for at skabe postyr og for brud på knivloven. Han blev løsladt onsdag formiddag. Derudover advarer Q-Park mod svindel-sms'er, der fremstår som betalingspåmindelser. Modtagere opfordres til at slette beskeden og ikke klikke på linket.

Endelig er der meldinger om, at en tidligere viceborgmester i Skive frifindes, mens en Ferrari-ulykke og en fodboldtransfer også har været i nyhederne, men disse historier er kortere. Samlet set har politiet haft en travl periode med mange sager, der alle er under behandling





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Viborg Thisted Politi Færdsel Gaslækage

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