Dagens Nyheder: Vold blandt chimpanser, togulykke og politisk uro

En opsummering af dagens vigtigste nyheder, der dækker vold blandt chimpanser i Uganda, en alvorlig togulykke i Danmark, politisk uro i USA og Storbritannien, samt sportsresultater og tendenser i den danske drikkekultur.

Dagen byder på en bred vifte af nyheder fra både ind- og udland. I Uganda har forskere fulgt vilde chimpanser og observeret en bekymrende stigning i voldelige konflikter inden for deres kolonier.

Denne udvikling er blevet dokumenteret i en ny videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Science. Samtidig er støtten til den amerikanske præsident Donald Trump under pres, og flere målinger viser nu, at under 40 procent af amerikanerne støtter ham. Herhjemme har Søren Torpegaard Lund, Danmarks repræsentant til Eurovision i Wien, modtaget overraskende hilsner fra dansktoppen i 'Go' morgen Danmark'.

En ny film om Michael Jackson møder dog kritik allerede inden premieren, især fra instruktøren bag 'Leaving Neverland', Dan Reed, som påpeger filmens manglende omtale af anklager om overgreb på børn. Producer Remee Jackman forsvarer dog filmen og mener, den er vellykket. En bror til et knivdræbt offer stiller spørgsmålstegn ved forklaringen om nødværge i en verserende sag om dobbeltdrab, hvor den tiltalte blev frikendt i byretten. Han frygter, at en endelig frifindelse kan skubbe grænserne i visse miljøer.

En alvorlig togulykke har fundet sted på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland, hvor to tog kolliderede. Fire personer er meldt i kritisk tilstand. Cheflæge Anders Damm-Hejmdal fra Hovedstadens Akutberedskab beskriver skaderne som mangeartede, da passagerer blev kastet rundt under sammenstødet. På det globale plan skaber krigen i Mellemøsten usikkerhed på rentemarkedet, og forhandlinger i Islamabad giver ingen klare svar.

Dette påvirker tusindvis af danske boligejere, der står over for refinansiering i april. Derudover er der åben konflikt mellem USA's præsident og paven, hvilket kan have konsekvenser for republikanerne ved midtvejsvalget. Flere danskere kæmper med søvnproblemer, og hver sjette er hårdt ramt. I Storbritannien vakler premierminister Keir Starmer, primært på grund af udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør i USA.

I sportsverdenen var OB's Jann-Fiete Arp rasende over at blive udskiftet i kampen mod FCK, men cheftræner Alexander Zorniger mener ikke, han havde grund til at være utilfreds. Mattias Skjelmose opnåede en femteplads i cykelløbet La Flèche Wallonne, vundet af Paul Seixas. Derudover er der en stigende accept af at sige nej til alkohol i Danmark, og kokken Umut Sakarya-Havshøj har ændret sit syn på den danske drikkekultur. Paul Seixas fortsætter sin imponerende cykelkarriere med endnu en sejr





