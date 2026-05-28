Dagens nyheder: Ukraine-lån, dronningens helbred og politiets nye skilte

En samling af dagens væsentligste nyheder: Ukraine vedtager lån til krigsindsats, dronning Margrethe forbliver indlagt, politiet lancerer nye ID-skilte, Vestas udvider i Ringkøbing, kongeparret besøger Grenaa, og politiske forhandlinger fortsætter.

Det ukrainske parlament har i dag vedtaget en låneaftale, der skal sikre fortsat finansiering af krigsindsatsen mod Rusland. 298 medlemmer stemte for aftalen, som krævede mindst 226 stemmer.

Lånet, der tidligere var blokeret af Ungarn, blev endelig godkendt af EU den 23. april. Pengene skal både gå til militære formål og til at holde samfundet kørende. Uden lånet stod Ukraine over for en truende pengemangel i maj. Samtidig arbejdes der på at fjerne den strandede hval Timmy fra Anholt.

Planen er at trække hvalen op på land i weekenden og obducere den i slutningen af næste uge. Tidligere forsøg på at flytte hvalen til Grenaa mislykkedes på grund af vejrforhold. Miljøstyrelsen begrunder fjernelsen med, at hvalen ligger til væsentlig gene. Dronning Margrethe forbliver indlagt på Rigshospitalet efter en CT-scanning, der viste en større blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald.

Hendes tilstand beskrives som god efter omstændighederne, og hun forventes at være indlagt i flere dage. Indlæggelsen skete kun en uge efter, at hun var blevet udskrevet efter at have fået behandling for hjertekrampe. Kongehuset har ikke uddybet yderligere. I Sverige modtages den ukrainske præsident Zelenskyj i dag af statsminister Ulf Kristersson.

Mødet skal fokusere på krigen og forsvarssamarbejdet mellem Sverige og Ukraine. Politiet har indført nye identifikationsskilte, hvor kun foto, ID-nummer og teksten POLITI er på forsiden. Al anden information er flyttet til bagsiden. Rigspolitischef Thorkild Fogde forklarer, at ændringen skal styrke borgernes genkendelse af betjente og samtidig beskytte politifolk mod chikane og forfølgelse på sociale medier.

Borgere kan altid få be- eller afkræftet et skilts ægthed ved at oplyse ID-nummeret til den lokale politikreds. I erhvervslivet udvider Vestas sin fabrik i Ringkøbing med 370 nye medarbejdere, så det samlede antal ansatte når op på omkring 1.000. Sammenlægningen af to fabrikker skal gøre produktionen mere effektiv og konkurrencedygtig, og der er ikke planer om yderligere fyringer efter tidligere nedlæggelse af 70 stillinger. Under kongeparrets sommertogt besøger de Grenaa den 2. juni, hvor to kongeskibe ankommer.

Legoland Billund bidrager med en model af kongeskibet, som er en skrøbelig konstruktion, og man er nervøs for transporten. Endelig er Mette Frederiksen igen udpeget som kongelig undersøger, og der er spekulationer om en kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Ifølge politisk kommentator Anders Langballe overspillede Lars Løkke Rasmussen sine kort i forsøget på at danne en midterregering





