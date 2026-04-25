Dagens Nyheder: Togulykke, Politisk Udvikling og Internationale Begivenheder

En samling af de seneste nyheder fra Danmark og udlandet, herunder en alvorlig togulykke, opfølgning på regeringsdannelsen, politiske udviklinger i USA og en række andre interessante historier.

Dansk politik er stadig i bevægelse en måned efter kongerunden den 25. marts, hvor Søs Marie Serup fremsatte fem forudsigelser om regeringsdannelsen. TV 2 har fulgt op på hendes vurderinger for at se, hvor præcise de har vist sig at være.

I fodboldens verden scorede Rasmus Højlund tilsyneladende for Napoli mod Cremonese i Serie A, men målet blev senere registreret som et selvmål af Cremoneses Terracciano. En mere alvorlig sag omhandler påstande om udemokratisk adfærd inden for Socialdemokratiet, hvor partiet angiveligt finansierer udvalgte kandidaters valgkamp gennem en hemmelig forening. Trods gentagne forsøg har det været svært at få socialdemokratiske folketingsmedlemmer til at kommentere sagen, som ifølge partifællen Maria Durhuus udgør en form for 'manipulation med demokratiet'.

I USA var Robert Kennedy Jr. i Kongressen til en høring om mæslingeudbruddet. Han argumenterede imod vacciners effektivitet med henvisning til studier, hvilket blev direkte afvist af den republikanske senator Bill Cassidy, der faktatjekkede ham under høringen. På et mere personligt plan står Jonas Vingegaard over for udfordringen med at balancere træningen til Tour de France med familietid. Han og hans hustru, Trine Marie Vingegaard Hansen, insisterer dog på, at det er muligt at forene begge dele.

En togulykke på lokalbanen mellem Hillerød og Kagerup i Nordsjælland har resulteret i fire personer i kritisk tilstand. Arif Halawi, en passager på et af togene, blev slynget rundt og slog benene, men er i bedring. Ask Holmegaard, kendt fra 'Forræder', deler nu indblik i sin unikke stil og giver stylingtips. Derudover er der spekulationer om, at Italien muligvis kan erstatte Iran ved VM, hvis Iran trækker sig, ifølge Trumps ven Paolo Zampolli.

Præsident Trumps popularitet er på et lavpunkt, viser en ny meningsmåling. Kun 36 procent af amerikanerne støtter ham, hvilket er den laveste måling i hans nuværende præsidentperiode. Kritikken mod Trump er intensiveret efter beslutningen om krigen mod Iran. 26-årige Mathias Johansen kæmper med ensomhed i sit hjem i Nordsjælland, og hans historie undersøges i 'Hvad foregår der?

' på TV 2 Play. Forskning i Uganda har afsløret en voldelig udvikling blandt vilde chimpanser, som beskrevet i en ny artikel i tidsskriftet Science. Danske Søren Torpegaard Lund, der skal repræsentere Danmark ved Eurovision, blev overrasket med hilsner fra dansktoppen i 'Go' morgen Danmark'. En ny film om Michael Jackson møder kritik for ikke at adressere anklager om overgreb på børn, mens producer Remee Jackman forsvarer filmen.

Endelig rejser broren til et knivdræbt spørgsmål ved forklaringen om nødværge i en sag om dobbeltdrab, der nu behandles i landsretten





