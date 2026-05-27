Dagens nyheder: Serie-inspiration, redning i Laos, Schmeichel stopper og mere

En oversigt over dagens væsentligste historier, herunder sæsonpremiere på 'De Bedste År', redning af fem personer i Laos, Kasper Schmeichels karrierestop, og andre begivenheder.

Sæson to af tv-serien 'De Bedste År' er i gang, og medforfatter Magnus Millang bruger erfaringer fra sit eget liv som inspiration til episoder i serien.

Målet med serien er at vise, at man som forælder gør sit bedste, og at man skal være et team i kaos, fortæller han i 'Go' aften Live'. Serien har allerede vundet stor popularitet, og Millang håber at ramme noget universelt. I otte måneder skulle skuespiller og manuskriptforfatter Emil Millang leve så bæredygtigt som muligt for at se, hvor langt ned en dansk børnefamilie kan komme i CO₂-regnskabet.

Hør, hvordan det går familien i dag her næsten et halvt år efter, at projektet sluttede. Projektet har sat fokus på bæredygtighed i hverdagen. I mellemtiden har der været en række bemærkelsesværdige begivenheder i verden. Fem personer, som har været fanget i en oversvømmet hule i Laos i en uge, er onsdag blevet fundet i live.

Det oplyser et thailandsk redningshold, der har deltaget i eftersøgningen, ifølge nyhedsbureauet Reuters. To andre, som er savnet, er ikke fundet endnu. Der er tale om lokale fra en landsby i provinsen Xaysomboun, som gik ind i hulen 20. maj for blandt andet at lede efter guld. Redningsaktionen var kompleks på grund af oversvømmelserne, men heldigvis overlevede de.

På sportsfronten har Kasper Schmeichel annonceret sit karrierestop, og på baggrund af det er der kommet mange flotte hilsner til den nu tidligere landsholdsmålmand, der nåede at spille 120 landskampe i rødt og hvidt. Hans far, Peter Schmeichel, var til stede ved en mindeværdig redning under VM i 2018, hvilket sønnen ikke vidste før efter kampen. Michael Valgren vandt 17. etape af Giro d'Italia, efter han angreb resten af udbryderne med 1100 meter til mål.

Sejren er danskerens første i en grand tour, og det var da også en lykkelig mand, der gav interview i mixed zone efter etapen. Jonas Vingegaard kørte i suveræn stil fra alle sine konkurrenter på 16. etape og tog sin fjerde etapesejr i årets udgave. I teknologiverdenen blev en 3D-printet knogle for første gang i Norden indopereret i en patient. TV 2 fulgte operationen, da Jørn Mølgaard fik den specialfremstillede knogle ind i foden.

Operationen er et gennembrud for medicinsk teknologi. Nordkystens Træfældning og Topkapning har delt en video på Facebook, hvor et grantræ i Nordsjælland bliver fældet og vælter ud med pollen. Ifølge meteorolog Andreas Nyholm skal pollenallergikere ikke frygte pollene fra træet, da den type pollen er ret tungt og bliver liggende. En 44-årig paraglider blev ramt af et lille fly i luften.

Det viser en video, som paraglideren selv har lagt på Instagram. Hun overlevede faldet, hvilket er bemærkelsesværdigt. Den amerikanske sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. er gået viralt med en video, hvor han advarer mod at nærme sig slanger om foråret. I Kina er flere personer omkommet under massive oversvømmelser, og en bro kollapsede.

Det russiske udenrigsministerium har opfordret udlændinge i Kyiv til at forlade byen, men mange bliver. Kong Frederik blev fejret på sin 58-års fødselsdag med dronning Mary og tvillingerne på balkonen. En storkeunge blev reddet fra et reb i Smedager. Hos Aarhus Kommune er de ikke bekendt med krager, der angriber mennesker, men de vil se på problemet i Riis Skov. Alt i alt en dag med både glædelige og alvorlige historier





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TV-Serie Redning Fodbold 3D-Print Miljø

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kasper Schmeichel stopper karrieren på grund af skulderskadeDen 39-årige keeper har besluttet at stoppe sin karriere på grund af en skulderskade. Han har været en af de største profiler i dansk landsholdsfodbold og har haft en uvurderlig betydning for landsholdets udvikling og succes gennem en årrække.

Read more »

Kasper Schmeichel fik besked fra lægerne, der ændrede alt: “Vil jeg kunne løfte mine børn?”Kasper Schmeichel havde stadig håbet på et comeback, da lægerne gav ham beskeden.

Read more »

Her er ti af de mest mindeværdige Schmeichel-øjeblikkeOnsdag meddelte Kasper Schmeichel, at han indstiller sin fodboldkarriere efter 13 år i landsholdstrøjen.

Read more »

Diverse nyheder: 3D-printet knogle, Michael Valgren sejr, Kasper Schmeichel stop og mereDer er flere nyheder: En 3D-printet knogle er for første gang i Norden blevet indopereret. Michael Valgren vandt sin første etape i en grand tour. Kasper Schmeichel har annonceret sit karriestop. Desuden: grantræ fældet med pollen, paraglider ramt af fly, amerikansk sundhedsminister viral video og affaldssortering fra Aalborg Karneval.

Read more »