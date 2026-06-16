Dagens nyheder: Politik, miljø og lokale historier

En oversigt over dagens væsentligste historier, herunder Alex Vanopslaghs undskyldning, vandbesparelse i Silkeborg, flytning af handicappet borger, fugleprojekt, tvivl om store bededag, vejr, bordtennisklub, brand, asbestros og en hændelse ved bækken.

I dagens nyhedsoversigt starter vi med en politisk sag. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance, har udtrykt ærgrelse over at have taget en nikotinpose under et interview med Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd på Folkemødet på Bornholm.

I et skriftligt svar til mediet siger han: Jeg bruger nikotinposer, og det er jeg ikke stolt af. Derfor fraråder jeg altid unge mennesker at begynde på det, når jeg bliver spurgt. Jeg prøver at holde det væk fra offentligheden, men nogle gange glipper det, og det gjorde det her. Det er jeg ked af.

Videoen er blevet set mange gange på sociale medier: knap 34.000 gange på TikTok, 57.000 på Facebook og over 100.000 på Instagram. Interviewet var en del af fem hurtige spørgsmål fra rådet, der henvender sig til unge mellem 12 og 25 år. I Silkeborg Kommune er der gode nyheder for miljøet. Kommunen har reduceret vandforbruget med seks millioner liter på otte måneder, svarende til seks procent af det årlige forbrug.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside. Besparelsen skyldes justering af skyllemængder på toiletter og udskiftning af perlatorer i vandhaner og brusere. Dette er et eksempel på, hvordan små ændringer kan have stor effekt. En personlig historie handler om Benjamin Skov, der i 23 år har boet på et bosted i Assens.

Han har cerebral parese, sidder i elektrisk kørestol og fungerer ifølge sin bror som en seksårig. Alligevel skal han nu flytte til Skive, 225 kilometer væk fra sin bror og værge Janus Skov, der bor i Rynkeby. Familien er dybt bekymret over flytningen, som de mener er unødvendig og belastende. På miljøfronten håber Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at den grønne trepartsaftale vil gavne fuglelivet, da den baner vejen for 250.000 hektar ny skov i de kommende år.

For at dokumentere den forventede effekt samarbejder ornitologerne med forskere fra Københavns Universitet om et projekt, der søger hundredvis af frivillige til at indrapportere observerede fugle. Dette kan give værdifuld viden om biodiversiteten. En meningsmåling fra Voxmeter viser, at flertallet af danskerne ikke tror på, at store bededag bliver genindført som fridag i 2030, selvom det står i regeringsgrundlaget. Seks ud af ti adspurgte svarer nej til, at fridagen kommer tilbage.

Firkløverregeringen med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har dog slået fast, at det bliver en realitet. Statsminister Mette Frederiksen sagde 2. juni til TV 2: Der er nogle ting, der skal på plads først, men store bededag kommer tilbage. Målingen er baseret på svar fra 1038 respondenter over 18 år. Vejret i dag byder på skyer over det midt- og vestjyske, især i starten af dagen.

Vinden kommer fra vest, ved kysten frisk, ellers let til jævn. Temperaturen vil være typisk for årstiden. I Sjørring Bordtennisklub er seniorafdelingen vokset fra seks-syv medlemmer til over 40 på blot to år. Klubben er nu blevet bemærket på landsplan for sin fremgang.

Det er et glædeligt eksempel på, hvordan idræt kan samle ældre. En brand ramte kort før midnat en bygning i Midt- og Vestjylland. Ifølge politiet brænder administrationsdelen, mens man tror på, at flammerne kan holdes væk fra værkstedet. Indsatsleder Lars Lyngvig oplyser, at branden er under kontrol, men slukningsarbejdet vil tage flere timer.

Under debatprogrammet Kampen om bordet på TV MIDTVEST udtalte borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre, rosende ord om regeringsgrundlaget. Han var positiv overrasket over, at regeringen vil gøre det lettere for private at fjerne asbesttage efter et kursus. Han sagde: Det overrasker mig voldsomt, at det er en del af regeringens forslag. Jeg tror, man må erkende, at hvis det skal være smidigt at håndtere mindre tage, er man nødt til at finde en model.

Endelig en hændelse: Lene Nordborg hørte lørdag aften fra sin terrasse, at nogle hyggede sig ved en bæk i nærheden. På grund af blade på træerne kunne hun ikke se dem, men hun tjekkede ikke, da hun jævnligt hører folk der. Denne gang var alt tilsyneladende godt, men det minder om vigtigheden af at være opmærksom på nærområdet. Disse historier fra ind- og udland viser bredden i dagens nyheder, fra politik og miljø til lokale begivenheder og personlige skæbner





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