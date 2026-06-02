Dagens nyheder: Ny regering præsenteres, brand hærger gård, og larve ødelægger buske

Tirsdag præsenteres det politiske grundlag for en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF. Samtidig kæmper brandvæsenet med en stor brand på en gård i Midtjylland, og en invasiv larveart hærger buske i danske haver. Elpriserne er stabile, vejret byder på både sol og byger, og flere nyheder om alarmer, rejsekort og Michelin-stjerner runder dagen af.

En uønsket lille larve er i disse måneder i gang med at ødelægge buske i danske villahaver og parker flere steder i landet. Denne larve, som tilhører en invasiv art, har spredt sig hastigt og forårsager synlige skader på hække og prydbuske.

Haveejere opfordres til at holde øje med tegn på angreb og kontakte kommunen for vejledning om bekæmpelse. Samtidig har myndighederne iværksat overvågning for at hindre yderligere spredning. På den politiske front er der store begivenheder i vente. Efter 69 dage med regeringsforhandlinger præsenterer den kongelige undersøger Mette Frederiksen tirsdag det politiske grundlag for en ny regering.

Regeringen vil bestå af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne og SF. Mette Frederiksen udtaler, at grundlaget er godt for både mennesker, dyr og kommende generationer. Præsentationen finder sted efter et møde med kong Frederik på kongeskibet Dannebrog, da kongen er på sommertogt. Forventningerne er høje til den nye koalition, der skal tackle udfordringer som klima, økonomi og velfærd.

I Midt- og Vestjylland er brandvæsenet blevet kaldt ud til en omfattende brand på en gård på Ejstrupvej 15 mellem Herning og Brande. Ilden startede i en traktor og spredte sig hurtigt til andre maskiner i et maskinhus på 500 kvadratmeter. Indsatslederen oplyser, at det lykkedes at redde nogle værdigenstande og køretøjer fra et andet maskinhus. Politiet har været til stede med en patruljevogn, og vagtchef Rasmus Poulsen bekræfter, at der ikke er meldinger om personskade.

Årsagen til branden undersøges stadig. På energiområdet er elpriserne tirsdag relativt stabile med en difference på kun 79 øre mellem den højeste og laveste pris. Den billigste el er klokken 12 til 78 øre per kWh, mens den dyreste er klokken 19 til 1,57 kroner per kWh. Forbrugerne kan derfor planlægge deres vasketøj uden store udsving i prisen.

Vejret byder på blandede forhold med sol og byger, muligvis med torden, især i Midt- og Vestjylland. IT-firmaet Tunstall, der står bag Region Nordjyllands overfaldsalarmer, reagerer nu på en hændelse, hvor flere ansatte blev overfaldet af en udadreagerende patient, fordi alarmerne ikke virkede korrekt. Firmaet lover en grundig undersøgelse og forbedringer.

Samtidig kritiserer foreningerne Lev og Ældresagen udfasningen af Rejsekortet, som de mener er for dyr og svær at bruge, især for personer med handicap som Chantal Schade, der nu må medbringe små poser med mønter for at betale busbilletten. Endelig fejrer to danske restauranter deres Michelin-stjerner: Restaurant Tri og Restaurant Domæne fik begge deres første stjerne i 2023 og har beholdt den lige siden. De er nu blandt de anerkendte spisesteder i Danmark, der tiltrækker madinteresserede fra hele verden





Stor stos af skjult støtte i Socialdemokratiet vækker uro og kritiske spørgsmål om demokratisk åbenhedEn rapport afslører, at Socialdemokratiet gennem en hemmelig forening har ydet omfattende støtte til talrige kandidater. Forskere og partimedlemmer advarer om, at praksis underminerer transparens og medlemsdemokrati, og det rejser spørgsmål om, hvorvidt reglerne overholdes.

Politisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest i en mulig regeringPolitisk analytikere har sat navn på de personer, de vurderer står stærkest i en mulig regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.

Kongelig undersøger Mette Frederiksen på vej til OdenseKong Frederik modtager fungerende statsminister Mette Frederiksen i Odense, hvor hun vil meddele kongen om at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale.

Nye regering på plads i Danmark - men politiske detaljer skal vente til tirsdagNæsten ti uger efter folketingsvalget er en ny regering nu på plads i Danmark. Kongen er blevet informeret om regeringens dannelse, og nu skal det politiske indhold af regeringen blive offentliggjort.

