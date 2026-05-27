Dagens nyheder: Kvinder sigtet for håndgranat, Berlingske-journalist sendt hjem, Ungarn bliver i ICC, tysk økonomi under pres, DJ skal betale millionbod

Et overblik over dagens vigtigste nyheder: To kvinder fremstilles i grundlovsforhør for besiddelse af håndgranat, en Berlingske-journalist er sendt hjem efter brug af AI, Ungarns parlament stemmer for at blive i ICC, Tysklands økonomiske råd spår svag vækst, og DJ betaler millionbod til TV 2.

To kvinder på henholdsvis 22 og 26 år bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have besiddet og overdraget den håndgranat , som blev benyttet til et drabsforsøg mod en 31-årig mand i København.

Ifølge sigtelsen overdrog de to kvinder i forening og efter forudgående aftale med to anholdte yngre mænd håndgranaten knap to timer inden, at den eksploderede. De to kvinder nægter sig skyldige. Den 31-årige mand, som fortsat er svært tilskadekommen, var i en gård, hvor håndgranaten blev kastet ind. To yngre mænd er sigtet og blev i går varetægtsfængslet for drabsforsøg mod ham.

De nægter sig skyldige. Dommeren valgte at lukke dørene på anklager Esra Cerans anmodning. Det skyldes mulige medgerningsmænd på fri fod og det tidlige stadie i sagen. I en anden sag er en journalist på Berlingske i dag blevet sendt hjem, efter at vedkommende i går skrev en artikel, som man efter publicering fandt ud af indeholdt opdigtede personer og citater.

Journalisten havde brugt et internt AI-værktøj på en fejlagtig måde, som udgjorde en klar overtrædelse af Berlingskes retningslinjer for brug af AI. I artiklen fremgik to citater, som ikke var korrekte. Der optrådte også tre ekspertkilder med navn - en passage, som nu er slettet fra artiklen, fordi den er opdigtet, lyder det. Et stort flertal i Ungarns parlament har i dag stemt for at stoppe landets udtræden af Den Internationale Straffedomstol ICC.

Beslutningen om at forlade domstolen blev truffet af Ungarns tidligere premierminister Viktor Orbán i foråret 2025 og skulle være trådt i kraft i næste uge. Ungarns nye premierminister, Péter Magyar, fremlagde lovforslaget mandag og allerede i dag er det altså blevet stemt igennem parlamentet med 133 stemmer ud af parlamentets 199 medlemmer. Tysklands økonomiske ekspertråd har i en ny prognose nedjusteret vækstudsigterne markant.

Den i forvejen svage økonomiske præstation hæmmes endnu en gang af det nuværende energiforsyningschok, skriver rådet i sin rapport. Stigningen i energipriserne forårsaget af krigen i Iran driver inflationen og reducerer dermed de private husholdningers købekraft. Tysklands økonomiske råd regner med, at den tyske inflation ender på 3,0 procent i 2026 og 2,8 procent næste år.

Endelig skal Dansk Journalistforbund (DJ) betale en million kroner til TV 2, efter at parterne har indgået forlig i en sag om såkaldte brune kuverter. Forbundet har ydet økonomisk støtte til 270 DJ-medlemmer på TV 2 under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i 2023, og det er forkert praksis.

Det er den øverste politiske ledelse i DJ, der har ansvaret, og vi beklager dybt over for både TV 2 - men også over for alle DJs medlemmer, at vi skal bruge en million kroner af medlemmernes penge på en bod, siger forperson i DJ Allan Boye Thulstrup i en pressemeddelelse. Frihedsbrevet beskrev sidste år, at udbetalingerne fra DJ til medlemmerne i nogle tilfælde var sket i form af kontanter i brune kuverter





