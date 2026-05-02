Dagens Nyheder: Fra 'Forræder' til Sommervejr og Politisk Dialog

En samling af dagens vigtigste nyheder, der spænder fra dramaet i 'Forræder - Ukendt grund' til vejrudsigten, politiske initiativer, sportsbegivenheder og personlige historier om misbrug og trusler.

Emil Marling afslører, at han efter en intens oplevelse ved 'det runde bord' i ' Forræder - Ukendt grund', var nødt til at deltage i en 40 minutters samtale med programmets psykolog.

Samtidig er TV2 Echo i Fælledparken på arbejdernes kampdag for at undersøge unges økonomiske situation og deres opfattelse af deres lønninger. Spørgsmålet er, om de synes, de tjener nok til at dække deres behov og ønsker i en tid med stigende leveomkostninger. TV2 Echo har taget pulsen på de unge og deres syn på økonomisk lighed og muligheder.

I fodboldens verden modtog Alexander Lind fra FC Nordsjælland et rødt kort for en hård tackling på Brøndbys Luis Binks, hvilket resulterede i, at FCN måtte spille med en mand i undertal i hele 50 minutter. Denne begivenhed kan have afgørende betydning for holdets videre forløb i turneringen. Vejrudsigten tegner et lovende billede, idet lørdag potentielt kan blive årets første meteorologiske sommerdag med temperaturer op til 25 grader. Dette vil markere en tidlig start på sommeren og glæde mange danskere.

Desuden oplevede Ander Antonsen en usædvanlig situation, hvor han gentagne gange fik afslag på at rette på sin sko og derfor modtog et gult kort. Politiske partier har traditionelt set mødt folket på 1. maj, men i år har de blå partier valgt at invitere folket indenfor på Christiansborg. Dette er en anderledes tilgang til at engagere sig med borgerne og skabe dialog.

Skuespiller Ghita Nørby, forfatter Knud Romer og filmproducent Peter Aalbæk deler deres erfaringer med at arbejde sammen med Lars von Trier, der fylder 70 år. De beskriver, hvordan samarbejdet har haft en dyb indvirkning på deres liv og karriere.

Lars Løkke Rasmussen (M) roses for sit arbejde som udenrigsminister, men kritiseres af Anker Jørgensens søn, Lars Kvist Jørgensen, for at have en dårlig hukommelse, især i forbindelse med forhandlingerne om regeringsdannelsen, hvor Anker Jørgensens økonomiske politik fra 1970'erne blev brugt som et skræmmebillede. Fredag den 1. maj genoptages den direkte togtrafik mellem København og Prag via Berlin efter mere end ti års pause.

Denne rute er et resultat af et samarbejde mellem DSB, Deutsche Bahn og České Dráhy og tilbyder en bekvem rejsemulighed for passagerer. Cole Tomas Allen blev angiveligt såret i knæet under et angreb, men undgik skudskader. En Secret Service-agent blev ramt af skud, men overlevede takket være en skudsikker vest. Deltageren Ann Groth Andersen fra 'Forræder - Ukendt grund' optog sig selv, hvor hun beskrev en følelse af 'Forræder-sindssyge', en oplevelse som mange andre deltagere har delt.

Præsident Trump modtog besøg af hjemvendte astronauter, der netop havde rejst rundt om månen og tilbage igen, hvilket førte til en samtale om muligheden for, at han selv en dag skulle deltage i en rummission. Laust Sonne fortæller om sit alvorlige kokainmisbrug, der næsten ødelagde hans liv og ægteskab, og hvordan han fandt terapi i at skrive sange om sin oplevelse. Hans kone, skuespiller Maria Erwolter, stod ved hans side og oplevede, hvordan misbruget overtog hverdagen.

Mette Grith Stage, der forsvarede gerningsmanden i Hjallerup-ankesagen, modtog trusler og chikane, hvilket er en del af den modstand, som forsvarsadvokater ofte møder i deres arbejde. 35% af forsvars- og familieretsadvokater oplever trusler og chikane. Endelig viser en undersøgelse fra TV 2 Echo, at flere personer, der er involveret i trafikulykker, har kørt galt før, men kun én er dømt som vanvidsbilist





